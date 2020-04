Domingo in “Samson et Dalila” per le feste di Pasqua di Rai5

Nel mese della Santa Pasqua, Rai Cultura trasmette su Rai5, nel consueto spazio della domenica mattina alle 10, un ciclo di opere di argomento biblico o religioso.



Si inizia domenica 5 aprile alle 10 con Samson et Dalila di Camille Saint-Saëns, proposto nell’edizione del Teatro alla Scala di Milano andata in scena al Teatro degli Arcimboldi nel 2002. La direzione musicale è affidata all’israeliano Gary Bertini, scomparso tre anni dopo questa produzione, mentre la regia, le scene e i costumi sono firmati dall’argentino Hugo De Ana, che opta per un finale a sorpresa in cui il tempio di Dagon non crolla ma “esplode” invaso da una luce potentissima.



Protagonista una delle più grandi voci di oggi: Placido Domingo, che nella sua lunga carriera ha interpretato molte volte la parte di Sansone, facendo rivivere in modo esemplare il dibattersi dell’uomo diviso tra le ragioni del cuore e quelle del dovere verso Dio. Accanto a lui Olga Borodina, una Dalila incantatrice dalla voce sensuale e vellutata. Completano il cast Jean Philippe Lafont, Ildar Abdrazakov e Bonaldo Giaiotti. La regia televisiva è curata da Pierre Cavassilas.



Il ciclo prosegue nelle domeniche successive con titoli come Nabucco di Giuseppe Verdi, ripreso al Carlo Felice di Genova con la direzione di Riccardo Frizza e la regia di Jonathan Miller (domenica 12 aprile); Moïse et Pharaon (Mosè e Faraone) di Gioachino Rossini, dal Teatro degli Arcimboldi per la stagione della Scala, diretto da Riccardo Muti con la regia di Luca Ronconi (domenica 19 aprile); e si chiude con i Dialogues des Carmélites (I dialoghi delle carmelitane) di Francis Poulenc, sempre dagli Arcimboldi per la stagione della Scala, ancora diretti da Riccardo Muti con la regia di Robert Carsen.

