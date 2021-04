L'apparenza delle cose, da oggi su Netflix il thriller con la candidata agli Oscar 2021 Amanda Seyfried

Il thriller 'L'apparenza delle cose' con protagonista Amanda Seyfried è da oggi su Netflix. Dopo il successo di Mank, che l'ha vista - senza fortuna - candidata agli Oscar come miglior attrice, l'interprete torna con un film ambientato nella stessa campagna newyorkese dove vive realmente.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Anthony Hopkins vince l'Oscar e festeggia ballando con Salma Hayek LOS ANGELES Laura Pausini, niente Oscar 2021: «Torno in Italia felice,... LA NOTTE DELLE STELLE Oscar 2021, vincitori e candidature: Italia a bocca asciutta e... IL PERSONAGGIO Bridgerton, tutte pazze per il Duca: ecco chi è il (nuovo)...

Il thriller è ispirato al romanzo omonimo di Elizabeth Brundage diventato best seller apprezzato anche da Stephen King. «Avevo letto il libro, ambientato negli anni Ottanta, e mi era molto piaciuto», racconta Seyfried, «anche perché come lettrice, ma anche come spettatrice, mi sono sempre piaciute le storie gotiche». Nella storia il marito della donna, interpretato da James Norton, decide di trasferirsi in una fattoria, accettando un lavoro da insegnante di Storia dell’Arte in un piccolo villaggio nella Valle dell’Hudson. Ma il personaggio di Amanda, Catherine, si sente isolato e inizia ad avvertire un’atmosfera sinistra.

Oscar 2021: i favoriti, la serata, gli ospiti, le misure di sicurezza. E l'Italia riapre il 26 con i film premiati

Da una parte un thriller psicologico che scava nel matrimonio dei due protagonisti; dall'altra un racconto quasi horror viste le tante presenze inquietanti che rimandano alla tradizione delle case infestate. Scritto e diretto a quattro mani dai coniugi registi statunitensi Shari Springer Berman e Robert Pulcini, il film avrebbe ottenuto notevoli consensi già con il trailer. Ora potrà guardare l'intero thriller in streaming.

Ultimo aggiornamento: 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA