“Il corpo perfetto” di Lavinia Savignoni riparte dallo spazio Diamante e dal Giuseppetti

Lo spettacolodi e con Lavinia Savignoni, dopo il grande successo di pubblico e critica al Teatro Brancaccino torna in scena allo Spazio Diamante di Roma (Via Prenestina, 230), dal 16 al 18 novembre e al Teatro Giuseppetti di Tivoli l'8 febbraio.E' possibile avere un corpo perfettamente funzionante seguendo una corretta alimentazione a base di prodotti bio, centrifughe e i più svariati tipi di semi? Quanto influiscono internet e i social network sulla percezione che abbiamo di noi stessi? Il Corpo Perfetto è un testo che parla del rapporto malato che abbiamo con l’immagine del nostro corpo, la salute e i modi che usiamo per farlo funzionare al meglio, ma che mostra in parte anche quanto la nostra vita e i nostri desideri siano influenzati dai social network.