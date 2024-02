Turista scopre un diamante di 7,46 carati

Venerdì 2 Febbraio 2024, 10:19

Julien Navas, in visita negli Stati Uniti per assistere al lancio dalla base di Cape Canaveral della prima missione di allunaggio americana in decenni, ha deciso qualche giorno fa di fare tappa a New Orleans. Durante il viaggio, ha scoperto lungo la strada il Crater of Diamonds State Park in Arkansas. Dopo aver acquistato il biglietto d'ingresso, ha noleggiato l'attrezzatura base per la ricerca di diamanti. La giornata da turista si è trasformata così in un'impresa da esploratore visto che, durante la visita, l'uomo ha trovato un diamante marrone di 7,46 carati. Il diamante, ribattezzato "Carine" in onore della sua fidanzata, sarà ora diviso in due parti per regalarne una alla sua futura moglie e l'altra a sua figlia. Il diamante Carine è l'ottavo più grande diamante trovato al Crater of Diamonds da quando è diventato un parco statale nel 1972.