Foligno, Giostra della Quintana in lutto è scomparso Diamante “Dino” Caporicci

FOLIGNO - Un altro pezzo di storia cittadina, quella più popolare e per questo più vera, se ne è andato. È mancato, infatti, Diamante Capiricci, per tutti Dino. A darne notizia l’Ente Giostra della Quintana con una propria nota in cui si legge che: “Il presidente Domenico Metelli e tutto l'Ente Giostra della Quintana di Foligno esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’amico Dino Caporicci. Vogliamo ricordare la sua lunga collaborazione con l’Ente Giostra e la profonda umanità che riusciva a trasmettere a chiunque lo conoscesse. Dino Caporicci è stato un protagonista poliedrico e mai banale della vita recente della nostra città e anche la Quintana ha potuto arricchirsi della sua esperienza. A tutti i familiari vanno le più sentite condoglianze.”