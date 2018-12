Concerti a Roma: da Shapiro & Vandelli a Cremonini, da Ara Malikian a Irene Grandi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamento a Roma con il “Cenerentola tour” del cantautore, per l’ultimo dei tre speciali concerti che anticipano la sua tournée 2019. Livornese, 31 anni, figlio di un chitarrista che amava il blues di Eric Clapton e a sua volta ottimo chitarrista, passato per "Amici" di Maria De Filippi, un festival di Sanremo, X-Factor e altre avventure, a settembre ha pubblicato il suo terzo album, “Cenerentola”, che si apre con “Complici”, brano in duetto con Gianna Nannini della quale aveva aperto alcuni concerti, e seguito da altri undici brani.«Li ho scritti con il cuore e con la mia storia sulle spalle, e non ho composto nulla con superficialità, nemmeno una virgola. Cenerentola è il disco che tanto desideravo, ne sono completamente innamorato e mi auguro che se ne innamorino in tanti», dice Nigiotti, che ama il rock e propone uno show ricco, al completo di giochi di luce e immagini che scorrono sul ledwall. Nella scaletta del concerto non mancheranno reinterpretazioni di successi di cantautori come Edoardo Bennato, Lucio Dalla, Pino Daniele, Fabrizio De André, Ivano Fossati e Vasco Rossi. Nel tour è accompagnato da(chitarre elettriche e acustiche),(tastiere),(contrabbasso) e(batteria).Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21Torna ladel batterista, americano di Atlantic City cresciuto a Miami, per riproporre un omaggio al compositore canadese Gil Evans, grande innovatore del cool jazz scomparso nel 1988 che ha lavorato con tutti, da Lee Konitz a Miles Davis, Barry Gailbraith, Danny Polo, Charlie Parker, George Russell, Gerry Mulligan, John Lewis, Jaco Pastorius, Pat Metheny, Enrico Rava, Roswell Rudd, Stan Getz, e ha lasciato alle spalle brani famosi: Una Monday Orchestra in versione italoamericana (ci suonanoalla tromba,alla fisarmonica,ai sax,alle chitarre,al piano eal contrabbasso) ripropone con arrangiamenti conditi anche con un pizzico di elettronica.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21Era qualcosa come mezzo secolo che, 75 anni, già leader degli storici Rokes, e, 74 anni, voce dell’Equipe 84, non si ritrovavano insieme su un palcoscenico, ma poco tempo fa i due si sono messi al lavoro fianco a fianco, hanno inciso l’album “Love and peace” riscuotendo un ottimo successo di pubbico e di critica e hanno deciso di presentare dal vivo il frutto del loro lavoro. Ieri lunedì il loro tour ha debuttato a Firenze e stasera è la volta di Roma, dove offrono un live di oltre due ore, una produzione che oltre ai brani del disco racconterà le rispettive storie musicali sia nei rispettivi progetti personali che con le band con le quali hanno cominciato.«Quando saliamo su un palco riusciamo ancora a sentire il brivido e l’energia di una volta. Insieme tireremo fuori una carica che per molti potrebbe essere inedita», dice Shel Shapiro. «All’epoca non avremmo mai pensato di essere ancora qui, cinquant’anni dopo. Il momento però è quello giusto», spiega Vandelli, e i due concludono aggiungendo che «abbiamo un compito e un dovere anche alla nostra età, ed è quello di emozionare il prossimo». Assicurano che sarà uno show travolgente, di altissima qualità, innovativa da un punto di vista tecnologico e ricca scenograficamente, al completo di immagini e video che verranno proiettati su un grande schermo, mentre la loro proverbiale rivalità verrà affrontata con molta ironia, come esempio di due identità e personalità artistiche che della loro differenza hanno fatto un punto di forza, unendosi per un progetto comune.Sul palco insieme a loro una formazione con tutte le carte in regola:alle tastiere,alle chitarre acustiche e elettriche,al basso ealla batteria. In scaletta tanti brani del loro repertorio, da “Che colpa abbiamo noi” a “Tutta mia la città”, “Un angelo blu”, “Bang bang”, “E’ la pioggia che va”, “Io ho in mente te”, “Bisogna saper perdere”, “Io vivrò senza te”. “You raise me up”, “Piangi con me”, “Nel cuore e nell’anima”, “29 settembre” e così via, nonché cover di hit italiane e internazionali legate alla loro storia.Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21Dopo il successo di giugno allo Stadio Olimpicotorna a Roma per un concerto che prosegue il suo ”Cremonini Stadi 2018”. Il nuovo live del cantautore bolognese, che per due anni ha lavorato all’ultimo album ”Possibili scenari”, ripercorre 18 anni di carriera durante i quali ha scritto e proposto canzoni che fanno parte della memoria collettiva, da ”Dicono di me” a ”Il primo bacio sulla Luna”, ”Cercando Camilla”, ”Figlio di un re”, ”Un giorno migliore”. Un esempio degli ultimi brani? E’ ”Kashmir-Kashmir”, terzo singolo dell’ultimo cd dopo ”Poetica” e ”Nessuno vuole essere Robin”. «Racconta – spiega lui - la storia di un ragazzo dagli occhi curiosi e le gambe veloci, fuggito da uno dei territori più fragili e contesi del pianeta, il Kashmir: i suoi mocassini consumati dai chilometri del lungo viaggio che l’ha portato in Europa sono il vero motore dei suoi desideri, e il suo ostacolo di ogni giorno è la paura e il pregiudizio di un’Europa diffidente». Le canzoni di Cesare (ne fa 24, tra le quali alcune mai eseguite dal vivo, e il concerto dura quasi due ore e mezza) sono storie da vivere e respirare con lui, fatte di rapporti, emozioni e sentimenti, e dal vivo sono potentissime.Palalottomatica, piazzale Pier Luigi Nervi, stasera e domani, ore 21, annata 1954, vibrafonista di Pittsburg, Pennsylvania, già membro delle band del bassista Dave Holland, è un musicista che ha raccolto con fedeltà e con rispetto l’eredità di Milt Jackson del Modern Jazz Quartett e arriva a Roma in quartetto con il pianistaal contrabbasso ealla batteria. On the road dagli anni Settanta, Nelson è stato il vibrafonista di alcune delle formazioni più prestigiose della sua generazione, ha suonato con Bobby Watson, Curtis Lundy, James Williams, Mulgrew Miller, Donald Brown, Geoffrey Keezer e Lewis Nash, ha sviluppato negli anni un suono armonicamente aperto, influenzato dalle innovazioni di Bobby Hutcherson, ed è un a sorta di mago del suo strumento. Massimo Faraò, definito "il più nero dei pianisti italiani", ha fatto parte del quintetto di Nat Adderley e del quartetto di Archie Shepp, Aldo Zunino è uno dei bassisti italiani più riconosciuti e apprezzati all'estero, Byron Landham ha collaborato con Betty Carter, George Coleman, Bobby Hutcherson, Joey DeFrencesco, Frank Wes, Pat Martino, Cyrus Chestnut, Russell Malone, Ruth Naomi Floyd e Hannibal Lokumbe. Che altro volete?Salone Margherita, via dei Due Macelli 75, ore 21Ecco un nuovo progetto del chitarrista e compositore, che propone quello che lui chiama «un repertorio originale di sintesi fra la musica composta e l’improvvisazione»: è “Extradiction”, cioè estradizione dai generi più convenzionali per una musica energica e evocativa. Al suo fianco suonano(flauto),(clarinetto),(fagotto),(pianoforte),(basso) e(batteria), L’appuntamento è in coproduzione con I Concerti nel Parco.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21“Eyes Wide Open” è l’ultimo album di Nina Pedersen, cantautrice e vocalist norvegese da anni trapiantata a Roma, che vive e interpreta il jazz grazie ai suoi legami con la sua patria e mescola tradizione scandinava e improvvisazione. Il suo è un jazz contemporaneo ai confini con la canzone d’autore, che racconta storie di vita vissuta, osservazioni sul mondo e su se stessa, momenti di crescita e maturazione, stati d’animo che narrano anche di molta serenità. “Eyes Wide Open” vuol dire avere gli occhi spalancati, ma anche chiedere di “osservare e ascoltare” con attenzione se stessi e il mondo. Con lei(tastiere),(contrabbasso) e(batteria e live electronics), special guest(tromba) e(sassofoni e flauto).Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21Il pianistaoffre in un concerto da solista un'occasione per scavare a fondo nell'essenza della musica, rileggendo pagine della tradizione del jazz e della propria storia e viaggiando su atmosfere ora rarefatte, ora elettriche e pulsanti.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21Il vocalist, chitarrista e armonicista, in arte, presenta il suo progetto solista acustico: una sintesi di varii generi e influenze, un viaggio nella migliore musica anglo-americana, in particolare degli anni ’60 e ’70, a partire dal buon vecchio blues.Charity Cafè, via Panisperna 68 ore 22“Supereroe” è l’ultimo album di, e il “Supereroe Tour” del rapper brianzolo, all’anagrafe, arriva a Roma dopo il debutto milanese. Il suo è un concertone, con le scenografie del palco, nate da una sua idea, che ripropongono graficamente il concept dell’album a metà tra scenario urbano e immaginario fumettistico: i grattacieli della Gotham City in stile Emis Killa fanno da sfondo a uno show nel quale i maggiori successi del rapper, come “Parole di ghiaccio”, “Soli Assieme”, “Vampiri”, si alternano alle hit del nuovo disco, tra cui “Rollercoaster”, “Fuoco e Benzina” e il nuovo singolo “Claro” nel quale ha al suo fianco Gemitaiz e Vegas Jones. La data romana riserva diverse sorprese: saliranno in palcoscenico molti amici, da. Il live sarà quindi l’occasione unica e irripetibile di vedere i brani “Claro” e “Senza Cuore e Senza Nome” nella versione dal vivo con tutti gli interpreti originali.Atlantico Live, viale dell'Oceano Atlantico 271d, ore 21Un Natale scintillante al Parco con la, che offre un repertorio di canzoni natalizie di artisti di tutto il mondo, a partire dai cosiddetti "Christmas Carols" resi celebri da autori e interpreti come Irving Berlin, Sammy Cahn, Frank Sinatra, Tony Bennet, Bing Crosby. Con una formazione di undici musicisti che si ispira alle prime big band di Duke Ellington, la Jumpin'Jive Orchestra è guidata dall’arrangiatore, fa rivivere le atmosfere delle ballroom americane degli anni '30 e ha in repertorio brani originali in perfetto stile hollywoodiano anni '20. Sono due trombe (), tre sassofoni (), un trombone (), le vocalist, il chitarrista, il bassistae il batterista. Gente, insomma, che sa suonare.Parco della Musica, Sala Petrassi, ore 21Due fiati e un contrabbasso: ecco il progetto nonché l’album “Silent Rides” della bassista, un trio senza pianoforte né batteria che mette più in evidenza l'aspetto melodico e timbrico dei brani. Conal sax tenore ealla tromba e al flicorno, è una formazione parallela al Trioness di Federica e affine dal punto di vista musicale. I brani, tutti firmati dalla leader, vengono presentati sotto forma di suite, senza interruzione e raccordati da improvvisazioni libere o concepite sulla struttura delle composizioni stesse.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21Un omaggio alla musica di due grandi, Duke Ellington e Billy Strayhorn: lo propongono nella jam session di stasera, intitolata “Remember Duke and Billy”,al sax tenore,al pianoforte,al contrabbasso ealla batteria. Com’è consuetudine, tutti i musicisti ospiti del club sono invitati a salire sul palco e partecipare.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30Jam session all’insegna del blues, stasera al club romano, coordinata dai, ovvero il vocalist, il chitarrista, il bassistae il batterista. Come sempre, tutti i musicisti ospiti del locale sono invitati a salire sul palco e partecipare.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Libanese di origini armene e di base a Madrid, 50 anni, violinista che ha già stupito mezzo mondo suonando di tutto, dai brani di David Bowie alle composizioni di Johann Sebastian Bach, dal rock dei Led Zeppelin alla musica di Niccolò Paganini,arriva a Roma con il suo “The Incredible World Tour of Violin”, che nella stagione ha portato l’artista a fare quasi duecento concerti, la maggior parte dei quali esauriti, per più di 300 mila biglietti venduti in tutto il mondo.Dopo essersi esibito con la super band che lo segue da anni nei più importanti e prestigiosi teatri e auditorium, Malikian (lo ricorderete sul palco del Primo Maggio e nel successivo tour del novembre scorso) torna con i suoi concerti performance nei quali propone il materiale dell’ultimo album “The Incredible Story of Violin”. E’ un disco variopinto, il venticinquesimo che incide, nel quale emerge il suo straordinario talento di musicista sia come esecutore che come compositore: interamente scritto da lui, è un melting pot di generi musicali diversi, eseguiti con la grande tecnica che caratterizza un violinista abilissimo e un entertainer che sa come fare breccia su qualsiasi tipo di pubblico, al cento per cento.Auditorium Conciliazione, via della Conciliazione 4, ore 21Il quartetto del pianista, statunitense di Highland Park, Illinois, con(chitarra),(basso) e(batteria) affonda le radici nella contemporary fusion e presenta un repertorio improntato su composizioni originali del leader. La band ha conquistato il pubblico americano da New York a Los Angeles, Spero ha vinto ai “Chicago Music Awards” il premio di Best Jazz Entertainer, Chiazzolino ha suonato con star come Dave Liebman, Bob Mintzer, Bobby Watson, Roy Hargrove e Billy Cobham, Feraud è un eccezionale bassista frances già partner di Chick Corea, John McLaughlin, Bireli Lagrene, Virgil Donati, mentre Mike Mitchell è un batterista che ha lavorato con Stanley Clarke, Christian McBride, Antonio Hart. Come dire una formazione di tutto rispetto e di grande energia.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21 e ore 23.30Per la serie "Carte Blanche" stasera la carta bianca viene data a, batterista che pur non essendo più un ragazzo offre un sostegno ritmico di prima classe e ha swing da vendere. Lo trovate in quartetto con il pianista, il contrabbassistae il sassofonista, musicista apprezzatissimo e definito dalla rivista giapponese "Jazzlife" come «uno di quei solisti che hanno aperto una nuova frontiera nel jazz». In scaletta molti standard rivisitati ed eseguiti in una versione moderna.Alexanderplatz, via Ostia 9, da giovedì a sabato, ore 21E’ una band di Nu Kombat Folk quella dei, trio siciliano formato dal vocalist, da(batteria, sequencer, cori) e da(basso elettrico, cori) che cerca di recuperare e riscoprire le vere radici della musica popolare del nostro sud e punta sull’impegno sociale, storico e politico. Reduci da tante rassegne, da Musicultura a Musica contro le mafie, dal Premio De Andrè (dove due anni fa erano finalisti, come al Premio Tenco) al Premio Amnesty “Voci per la Libertà”, per loro «un brano deve raccontare una storia, e non tutte le storie: deve avere la capacità di raccontare la storia di chi l’ha scritto, perché solo così ci può emozionare e può far emozionare chi lo ascolta». Ci sanno fare, hanno un sound attualissimo e diverso dal solito e il loro ultimo album “Nemo Profeta”, nel quale usano un dialetto contaminato dall’italiano, dall’inglese e anche da lingue straniere come l’arabo, sta riscuotendo un notevole successo. Andate a scoprirli, il folk non è più quello di una volta.Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Il batteristaha suonato in mezzo mondo e con tante diverse formazioni, ma una di quelle che preferisce è il classico trio, piccolo e efficiente, e stasera arriva appunto con il suo, insieme al pianistae al contrabbassista, per offrire una serata di jazz totalmente made in Italy e presentare un’anteprima del suo nuovo album di prossima uscita nonché una serie di grandi standard del jazz, il tutto condito dalla lunga amicizia che lega i tre musicisti fin dall'inizio delle loro carriere.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21“Bevo solo rock’n’roll” è la serata diretta dache il giovedì propone musica vintage all'insegna del rock'n’roll. Stasera si torna agli anni Cinquanta con il vocaliste la band dei, ovvero il chitarrista, il pianista e vocalist, il tenorsassofonista, il contrabbassistae il batterista. In scaletta le canzoni più famose degli anni '50 '60, da “Diana” a “Put your head on my shoulder“, “Oh Carol”, “The great Pretender”, brani di Elvis Presley e colonne sonore di film come “Happy Days”, “Dirty Dancing”, “Grease” e così via.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 22Si chiama "Jazz Voice" la serata del giovedì dedicata ai cantanti e oggi tocca a, in trio con il pianistae il contrabbassista. Obiettivo del protagonista: offrire una nuova realtà musicale proponendo anche brani originali scritti dai componenti del gruppo insieme a standard del jazz. Partigianoni è reduce da un lungo tour in Russia.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Crocevia da secoli di culture, razze, musiche e lingue, Napoli apre le porte alla contaminazione delle sue canzoni con quelle del resto del mondo. Cosi(voce e percussioni),(voce e tastiere),(voce e chitarra),(basso),(voce e violino),(chitarre) e(sax e flauto) tornano con il progetto "Neapolitan Contamination" e offrono risultati imprevedibili: “O Surdato ‘nnammurato” diventa un blues, la Brigida cui è dedicata “A’ Tazza ‘e cafè” non è napoletana ma viene dalla Jamaica e balla il reggae, i guagliune e’ malavita di “Guapparia” sembrano la band di Fred Buscaglione e il celebre brano “Take Five” di Paul Desmond & Dave Brubeck si sposa perfettamente al testo della più antica canzone partenopea, “Te voglio bene assaje”. L’idea è splendida, il sound pieno di sorprese.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22E’ sempre un piacere ritrovare in concerto, cantautore che ama e conosce bene il jazz, che suona splendidamente il pianoforte passando senza problemi da Johann Sebastian Bach a Keth Jarrett e che ha alle spalle una decina di album di qualità. In quintetto conal contrabbasso,alle percussioni,alla batteria eai sassofoni, Sergio propone il meglio della sua produzione. Calabrese di Crotone ma da sempre a Roma quando non è in giro per il mondo, Cammariere ha 58 anni e all’inizio i suoi live erano per un’élite di appassionati, finché nel 2003 partecipò a un festival di Sanremo e si fece conoscere dal grosso pubblico con la sua particolare ricetta che mescolava canzoni e jazz in modo molto personale. L’anno scorso, lo ricordiamo a chi lo stima come musicista, ha inciso “Piano”, il suo primo album senza parole, ovvero per solo pianoforte. «É il mio primo disco solo piano e cuore, perché non ho usato nient'altro che le mie mani, il mio cuore e il mio piano», dice di quel disco, aggiungendo che «è un disco che racconta davvero tutta la mia storia musicale, iniziata da adolescente proprio componendo musiche al piano per il teatro. L'ho voluto fare per tutte quelle persone che dopo avermi sentito suonare nei miei concerti e aver ascoltato i miei album da cantautore mi chiedevano un disco da pianista».Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21si confrontano attraverso la musica, in un viaggio dalle sonorità raffinate che spaziano dal pop-rock acustico al jazz. Eleonora Bianchini, voce e chitarra, presenta l'album “Surya”, dal carattere intimista e dalla vena autorale. Surya, che nella mitologia indiana è il Dio del sole, rappresenta per l’artista l’illuminazione, un «racconto sonoro di un percorso di evoluzione esistenziale», crocevia delle esperienze musicali raccolte durante i suoi lunghi viaggi. In uno di questi crocevia incontra Laura Lala con il suo album “Coraggio”: la parola utilizzata per il titolo accompagna l’artista come un piccolo mantra ed è il motore della musica che ha scritto, imprescindibile dal vissuto. La musica è il linguaggio con cui giura di “dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità”. Con loro il pianoforte di, il basso di, la batteria die la kora diParco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Un doppio live, stasera, vede protagonisti la cantautrice milanesee il quartetto del fisarmonicista. La prima, che ha una bella voce e molto talento, mescola jazz e musica rinascimentale, e propone da solista, voce e chitarra, canzoni di sua composizione e rivisitazioni di brani scelti tra le arie di Monteverdi e Henry Purcell. Carmine Ioanna, 33 anni, da Avellino, per la prima volta applica alla sua fisarmonica l’elettronica per una serie di nuove sperimentazioni, e conalle percussioni, il chitarristae il contrabbassista Alex Gorbi presenta il suo ultimo progetto “Soli in viaggio”.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21Serata dedicata allo smooth Jazz, una fusion tra jazz, funk, soul e rhythm & blues: lo propone il, cioè il sassofonista, il pianista e tastierista, il bassistae il batterista. Presentano i loro brani originali, a partire dal nuovo singolo “Love Soldier”, e rivisitazioni in chiave soul/funk di classici di Herbie Hancock, John Coltrane, Miles Davis, Grover Washington Jr., David Sanborn, Marcus Miller e della soul music di Michael Jackson, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Gloria Gaynor.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21 e ore 23.30E’ una bella formazione quella degli Alanselzer, la band che affianca il vocalistnelle sue serate a base di soul, rhythm & blues, swing e funky e che torna stasera al club di Trastevere. Nel loro ultimo disco, "Live @ Big Mama Vol.2", sono raccolti grandi successi di star della black music come Otis Redding, Ray Charles, Smokey Robinson, James Brown, Tom Jones e così via. Insieme a Todrani suonano(sax alto),(tromba),(trombone),(piano e tastiere),(chitarra),(basso elettrico) e(batteria), tutti in gran forma. «Il soul è una missione, una fede, una regola di vita da non tradire mai, e noi rispettiamo questa legge non scritta», dicono Giulio & band.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22Il pianista inglesee il contrabbassista americanosi sono conosciuti a New York, hanno collaborato per più di dieci anni facendo avanti e indietro sull’Atlantico e a Londra si sono mnessi a suonare con il batteristadando poi il via a un lungo tour britannico. Tutti e tre hanno suonato o collaborato con artisti internazionali tra i quali Joe Lovano, Pharoah Sanders, Benny Golson, Greg Osby, JD Allen, Joe Tom Harrell, Enrico Pieranunzi, Gary Bartz. Per questa occasione il trio suona brani originali di Joseph e di Jonathan e composizioni del repertorio del jazz e della musica brasiliana.Alexanderplarz, via Ostia 9, ore 21La band dell’altosassofonistaricerca le atmosfere del jazz degli anni '50 e '60 proponendo un repertorio di standard della tradizione jazzistica riadattati all'organico di un trio che accanto al leader vedeal contrabbasso ealla batteria. Il sound e il gruppo ricordano le formazioni dell’epoca guidate da Sonny Rollins, Lee Konitz e Warne Marsh.Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Il favoloso sound del jazz bianco dei roaring twenties viene riproposto dal sassofonistae dalla sua, formazione che s’ispira a quella del leggendario cornettista Bix Beiderbecke, caratterizzata dalla presenza del gigantesco sax basso e anche famosa, all’epoca, per aver coperto nella New York di Al Capone una sparatoria tra due band rivali suonando un brano velocissimo, "China Boy". Il repertorio è quello del dixieland e del New Orleans sound, con gli arrangimenti originali di Red Pellini, e con lui suonano(tromba e voce),(sax alto),(sax tenore e soprano),(sax basso),(pianoforte) e(batteria),Gregory’s, via Gregoriana 54a, ore 21E’ ormai un appuntamento fisso quello del venerdì con il clarinettista e batterista Emanuele Urso: stavolta è insieme al suo ottetto, con(tromba),(sax),(trombone),(pianoforte),(contrabbasso),(batteria) e la vocalist. Il repertorio è quello del jazz della Swing Era americana, periodo 1935-1945, con gli arrangiamenti originali della Fletcher Henderson Orchestra. Doppio live.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 21.30 e 0.30Spiegache «il Natale per me è uno stato d’animo e le mie emozioni voglio viverle e trasmetterle con il mio pubblico: ecco perché anche quest’anno ci ritroveremo nella splendida cornice dell’Auditorium Parco della Musica di Roma». Si chiama “A Christmas Carol” l’appuntamento con il cantautore sardo, che per il suo ultimo album “Dieci” s’è affidato a giovani autori e che definisce il concerto natalizio «un appuntamento imperdibile per lo Scanu Mondo e per tutti coloro che la mattina del 25 dicembre continuano a svegliarsi bambini: le tradizioni vanno onorate e rispettate, a maggior ragione quest’anno che sono esattamente 10 anni di carriera, e non posso non festeggiarli con chi, per ogni estate, per ogni inverno, è sempre stato accanto al passo mio». Fra gli ospiti della serata romana ci sono, due degli autori delle canzoni di “Dieci”.Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21“Prima di partire per un lungo viaggio” è stato un grande successo di, e “Lungoviaggio” è l’ultimo disco della vocalist, uscito a settembre: offre dodici brani ed è un visual album realizzato con il duo, cioè gli artisti fiorentini, nel quale la videoarte sposa la canzone. I Pastis, rispettivamente fotografo e musicista, attivi da lungo tempo nell’ambito della videoarte, hanno messo insieme uno spettacolo in cui video, musica, fotografia e la voce di Irene realizzano una messa in scena visionaria grazie alla simbiosi tra chitarre, pianoforte, macchina fotografica e canto. Nel progetto che sta girando l’Italia le video-opere in proiezione simultanea interagiscono con l’esibizione come se fossero un ulteriore musicista sul palco e rivelano anche le immagini di personaggi unici del loro settore che hanno voluto collaborare al progetto, come Vasco Rossi (autore del nuovo singolo di Irene "Benvenuti nel vostro viaggio") e l’astronauta Samantha Cristoforetti, oltre a intense immagini dello scrittore Tiziano Terzani. Insomma, se cercate una Grandi nuova (ma non dimenticate che parecchio tempo fa Stefano Bollani si è occupato di lei e le ha dato una bella rinfrescata) la trovate in questo tour.Parco della Musica, Teatro Studio Borgna, ore 21Il jazz americano incontra il jazz italiano con uno speciale tributo a un personaggio unico e amato come Fred Buscaglione, scomparso nel lontano 1960. A interpretare il ruolo è l’attore, cantante e trombettista, affiancato dalla band guidata dal pianistacon il chitarristai, il contrabbassistae il batterista. In scaletta brani deliziosi come “Eri piccola così”, “Guarda che luna”, “Una sigaretta”, “Che notte”, “Whisky facile”, “Noi duri”, “Teresa non sparare”, “Che bella cosa sei”, “Il dritto di Chicago”, “Non partir”. Se non conoscete Buscaglione andateci, perché farete una bella scoperta e vi divertirete.Cotton Club, via Bellinzona 2, ore 21.30Australiano di Katherine,. tout court, è uno storyteller, un blues singer vecchio stile che mescola nelle sue canzoni swing, blues, calypso e ragtime e che molti definiscono un'incarnazione di un’epoca musicale del passato. Ha conquistato i fan di tutto il mondo grazie al suo sound jungle rock blues, ai suoi completi bianchi e ai suoi brani di qualità. Ha viaggiato in mezzo globo per raccogliere esperienze e influenze musicali dappertutto, dall’Egitto a New Orleans e fino a Trinidad, dove ha conosciuto e imparato la musica calypso, centrale nella sua miscela. Insieme al banjo suona una chitarra Fender d’oro scintillante, e il suo ultimo album “Gon’ Boogaloo” ha avuto molto successo.Monk Club, via Giuseppe Mirri 35, ore 21E’ uscito nel febbraio scorso l’album “Love Is The Sound Of Surprise”, nel quale la vocalistinterpreta dodici storie con altrettante canzoni arrangiate da, suo collaboratore di vecchia data e famoso per essere stato il fondatore della band dei Blood, Sweat & Tears, storica formazione di fusion. «E’ il disco che oggi più mi rappresenta e che racconta la mia storia musicale, come cerco di fare anche con i miei disegni. L’illustrazione sulla copertina dell'album restituisce la mia idea di jazz e di musica: viva, metropolitana, colorata, sempre aperta all’incontro e in viaggio», spiega la vocalist. L’album segue di ben dieci anni il precedente cd “How Can I Get To Mars?”.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21Dall’incontro del sassofonistacon il pianistae dalla loro passione per il latin jazz, la musica contaminata e di confine, la grande tradizione afro-americana, la bossanova, il son cubano, il funk, il soul e i sapori mediterranei nasce un quartetto vivo e pieno d’energia che crea tessiture e nuove trame sonore. Con loro completano la formazioneal contrabbasso ealla batteria.Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21 e ore 23.30e i suoisono una band che mescola funk, soul e rhythm & blues e rilegge il repertorio di James Brown, Aretha Franklyn, Marvin Gaye, Ray Charles e altre star per una serata di trascinante black music. Con Sister Dynamite (la vocalist) ci sono(basso),(batteria),(chitarra),(tastiere),(sax alto),(sax tenore) e(tromba). Un live tutto da ballare.Big Mama, vicolo S. Francesco a Ripa 18, ore 22"Stevie’s Blend" (dove blend è il termine inglese per miscela) è un progetto ideato dal chitarristaper unire musicisti legati dalla stessa passione per il blues. Al suo fianco ci sono il contrabbassista e vocaliste il batteristaCharity Cafè, via Panisperna 68, ore 22Ha una breve ma complessa storia la vocalist albanese. Viene da Tirana, ha lasciato il suo paese quando aveva dieci anni (oggi ne ha trentasette), si è trasferita in Svizzera per studiare musica classica e jazz all’Università delle Arti di Berna, dal 2004 si è dedicata alla sua passione per il folk dell’Albania e negli anni è diventata una rising star del jazz. Ha alle spalle due album di jazz e il suo ultimo progetto s’intitola “Partir”: una raccolta di canzoni d’amore, di perdita e di partenza, nella quale accompagnandosi con pianoforte, chitarra e percussioni interpreta brani di diverse provenienze, dalle canzoni popolari alla musica tradizionale dell’Albania, del Kosovo, dell'Armenia, della Macedonia, della Svizzera e dell'Andalusia, ma non mancano "Je ne sais pas" di Jacques Brel, "Meu Amor" di Alain Oulman, "Amara Terra Mia" di Domenico Modugno. La voce di Elena e gli arrangiamenti scarni creano un filo conduttore di desiderio che attraversa tutto l’album.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21Ildel batterista(POV sta per Point of View, e lui ha 35 anni, viene da Fabriano e insegna il suo strumento a Roma e a Perugia) è uno dei progetti più innovativi e originali del jazz italiano. La formazione, che riunisceal piano,al sax alto e soprano,al contrabbasso, il chitarristae il leader alla batteria offre un itinerario che si muove fra le diverse sonorità dei rispettivi strumenti. Il progetto e album “Dedicato” (con omaggi a Chopin ma anche al pianista Kenny Werner, a Joe Zawinul e a Wayne Shorter) offre musica libera, ricerca, riflessione e brani in continua evoluzione.Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55, ore 21Il franceseè il numero uno tra i fisarmonicisti di tutto il mondo, si muove fra jazz, tango argentino (qualcuno lo definisce l’erede di Astor Piazzolla), musica classica, suoni del Mediterraneo, ritmi brasiliani e mille altri stili. In concerto, come nei dischi, è trascinante e pieno di creatività, ha una tecnica straordinaria, ha inciso una cinquantina di album vendutissimi e ha suonato con i migliori artisti di fama mondiale. Stasera è in concerto con l', una delle formazioni più conosciute nel panorama artistico nazionale, grazie ai molti progetti cui ha partecipato e agli artisti con i quali ha collaborato. Lo spettacolo mescola atmosfere francesi, tango, profumi di tanti diversi paesi e improvvisazione.Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21Torna il quartetto vocale dei Baraonna, che stasera è davvero al completo: accanto ac’è la storica voce del gruppo,. In repertorio standard del jazz e della canzone d’autore italiana, un particolare omaggio al mondo di Paolo Conte e, visto il clima prefestivo, una serie di grandi classici tradizionali riarrangiati in chiave polifonica. Serata molto piacevole.Alexanderplatz, via Ostia 9, ore 21Un mix di stardard e brani originali con il, ottetto nato tra le mura dell’iMusic School Rome, diretto dal sassofonista e arrangiatoree con un repertorio che recupera le sonorità della Blue Note Era: in quegli anni in cui il jazz lasciava il ruolo di musica di massa, l’etichetta Blue Note e i suoi artisti preferiti ponevano le basi del jazz contemporaneo. La sezione fiati e la ritmica si fondono in un tributo ai grandi Freddie Hubbard, Joe Henderson, Herbie Hancock, George Benson, Horace Silver, Roy Hargrove e Thomas Marriott. Con Schiavi suonanoal sax alto,al sax tenore,al trombone,al piano,alla chitarra,al basso elettrico ealla batteria, special guest il trombettistaElegance Cafè, via Francesco Carletti 5, ore 21.30sono due musicisti romani già colleghi in passato nella band 4 Ways Treat (tributo a Neil Young e CSNY), e la loro coppia prende il nome dal titolo italiano del film “Jailhouse Rock” con Elvis Presley. Sono(voce, chitarra, armonica e banjo) e(voce, chitarra, pianoforte, basso e armonica).Charity Cafè, via Panisperna 68, ore 18.30