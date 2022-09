X Factor 2022, il ritorno di Fedez e il debutto di Ambra, Dargen e Rkomi: intervista ai giudici

Venerdì 16 Settembre 2022, 15:32

Tre debutti e un ritorno. È questa la formula della giuria di ‘X Factor 2022’, lo show Sky Original prodotto da Fremantle al via 15 settembre ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW. Al tavolo dell’edizione numero sedici siedono, infatti, le new entries Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi insieme al veterano Fedez. A coordinare i giudici, Francesca Michielin, che giusto giusto dieci anni addietro vinceva il talent. Il clima che si respira? Eccone un assaggio in questa intervista a poche ore dall’inizio dell’avventura televisiva.

