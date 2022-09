Rai Radio 2, non solo voci: nei nuovi palinsesti anche tv e podcast

Rai Radio2 ha presentato il nuovo palinsesto confermandosi una realtà di sperimentazione di nuovi formati, in onda in radio, in tv su Rai2, su Tivùsat al canale 30, sul digitale terrestre al canale 202 per le tv connesse e sulla piattaforma RaiPlay. Oltre ai Social, che propongono contenuti speciali prodotti ad hoc.

“Per noi è fondamentale che il pubblico possa scegliere come fruire l’offerta: ascoltando la radio, selezionando contenuti sui social oppure guardandoci in tv o su RaiPlay. La crossmedialità è un valore aziendale centrale per Rai Radio2 e i risultati ci incoraggiano a continuare su questa linea”, ha sottolineato in conferenza stampa il direttore di Rai Radio2, Paola Marchesini.

Esempio del riscontro che i format di Radio2 ottengonoanche in tv è Radio2 Happy family, lanciato questa estate contestualmente su Radio2 e Rai2 che ha raggiunto punte di ascolto del 6%. Intrattenimento puro - con i Gemelli di Guidonia ed Ema Stokholma - che entra nel palinsesto radiofonico il pomeriggio e in onda su Rai2 la mattina.

Ema Stokholma e Gino Castaldo

Confermati per la nuova stagione, nella doppia veste radio-televisiva in onda anche su Rai2, Radio2 Social Club con Luca Barbarossa e Andrea Perroni, e I lunatici, mattatori della notte radiofonica con una finestra su Rai2, con puntate speciali dai musei italiani. Primo appuntamento in diretta dal Museo Egizio di Torino.

Dove c’è musica c’è Radio2: ripartono i live originali in compagnia di Ema Stokholma e Gino Castaldo con Let’splay. Tornano i cult della rete, dal Ruggito del Coniglio di Dose e Presta a Caterpillar, Lillo e Greg 610 e i tantissimi programmi di Rai Radio2 che accompagnano gli ascoltatori in diretta 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Radio2 sarà la radio ufficiale del Festival di Sanremo e continuerà ad offrire un racconto inedito di tutti i grandi eventi Rai, in diretta a pochi metri dal palco, anche in Visual, sul canale 202 del digitale terrestre per le tv connesse e su tivùsat al canale 30.

Spin off tv su Rai 2 per Caterpillar Am: da sx Marco Ardemagni, Claudia de Lillo e Filippo Solibello

Tra le novità della stagione, lo spin-off di Caterpillar AM, in onda su Rai2 dalle 8 alle 8.30, un morning show con Filippo Solibello, Claudia de Lillo e Marco Ardemagni ed i programmi di Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo e di Elena Di Cioccio con Paolo Ruffini. In arrivo anche lo show comico condotto da Clementino ed Ema Stokholma ePaparazzi, programma in lingua inglese su Rai Italia.

Infine, Andrea Delogu - conduttrice de La versione delle due con Silvia Boschero – realizzerà un podcast per raccontare il suo primo libro sulla dislessia, “Dove finiscono le parole”.

Radio2 in numeri:

30 programmi e 50 conduttori;

oltre 550 ore di radio in tv prodotte da Radio2 per Rai2;

Radio2 è la prima pagina di canale su Facebook tra tutte le radio nazionali iscritte a TER per interazioni (5.51 milioni) e per visualizzazioni video (48 milioni) nel primo semestre 2022 e su Instagram prosegue la crescita con un +13% di follower;

Radio2 è su tivùsat al canale 30 e sul 202 del digitale terrestre per le tv connesse.