Billie Eilish, “Where do we go? The livestream” il 24 ottobre il concerto dal suo sito ufficiale

Billie Eilish, vincitrice di cinque Grammy Award e artista della Darkroom/Interscope Records, annuncia ora i dettagli del suo primo concerto in livestream mondiale. Where do we go? The livestream potrà essere seguito sul sito ufficiale di Billie e tramite la piattaforma streaming interattiva di Maestro.

Un’esperienza unica e irripetibile con una produzione interattiva realizzata da lili Studios e trasmessa in diretta dalla città natale dell’artista, Los Angeles, sabato 24 ottobre alle 3 pm Pst (mezzanotte, ora italiana). Dopo la diretta del concerto, gli acquirenti dello show on-demand avranno modo di rivedere il concerto per 24 ore. A partire da domenica, 11 ottobre (9 pm Pst), i primi acquirenti dei biglietti avranno accesso esclusivo al merchandise di Billie Eilish a prezzi scontati. Ulteriori articoli esclusivi saranno disponibili per l’acquisto fino al giorno del concerto per tutti i possessori dei biglietti. I proventi di alcuni prodotti e articoli andranno direttamente a Crew Nation, il fondo di beneficenza creato per supportare i numerosi membri delle crew dei concerti, il cui lavoro si è pressoché azzerato a causa della cancellazione di eventi e show nel 2020.

