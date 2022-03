Lunedì 28 Marzo 2022, 18:50

Hollywood, la Notte degli Oscar ha offerto anche quest'anno momenti di grande spettacolo. Gli occhi di migliaia di spettatori in tutto il mondo erano puntati sui grandi personaggi del cinema. Protagonisti dell'evento naturalmente anche i look delle star: da Will Smith a Jessica Chastain, ecco gli abiti che hanno sfilato sul red carpet.

