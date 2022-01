Lady Gaga, Billie Eilish, Tupac: in mostra a Los Angeles le opere d'arte ispirate alla musica

L'arte contemporanea incontra la musica al Los Angeles County Museum of Art. Fino al 13 febbraio sarà possibile visitare la mostra "Artists Inspired by Music: Interscope Reimagined". In esposizione 50 opere d'arte ispirate ai brani di alcuni dei musicisti più acclamati degli ultimi 30 anni. Lady Gaga, Billie Eilish, Tupac, Nine Inch Nails, No Doubt: questi sono solo alcuni dei musicisti che hanno ispirato le opere. Tra gli artisti in esposizione nomi del calibro di Cecily Brown, Lauren Halsey, Rashid Johnson, Takashi Murakami e Ed Ruscha. Una mostra unica nel suo genere, resa ancor più spettacolare grazie alla realtà aumentata: tramite app i visitatori potranno infatti ascoltare i brani musicali associati all'opera.