Lunedì 28 Marzo 2022, 13:06

Nessun colpo di scena agli Oscar 2022. Musicalmente parlando, perché in senso letterale il colpo c’è stato eccome, vero Will Smith? La 94° edizione degli Academy Awards ha visto il trionfo di Billie Eilish nella categoria “Miglior canzone originale” con il brano ‘No time to die’, tratto dall’ultimo film omonimo della saga di 007. Foto: Kikapress Music: "Elevate" from Bensound.com

