Torna Letizia Onorati: "Con i miei occhi" e con il suo jazz

Giovedì 1 Luglio 2021, 09:12

In uscita venerdì 25 giugno il nuovo album di Letizia Onorati, “Con i miei occhi”, prodotto da

Dodicilune, distribuito in Italia e all’estero da Ird e nei digital store da Believe.

È il terzo disco per la cantante leccese, ambasciatrice del jazz italiano a tinte rosa, che torna a

distanza di tre anni dall’ultimo progetto discografico con una raccolta di brani che consente al suo

linguaggio musicale di parlare tutte le lingue dell’anima.



Special guest d’eccezione è il cantautore Fabio Concato, per cantare insieme a Letizia la sua

bellissima “Festa di mare”.



Frutto anche di un presente che ha messo tutti alla prova, “Con i miei occhi” si è presentato da

subito come una bussola, nella vita di Letizia: “Per me una certezza è sempre stata la musica, da

ascoltare, suonare, scrivere e soprattutto cantare, una pozione magica salvifica, congiunzione

perfetta tra emotività e razionalità, resiliente, audace. Quasi come per un bisogno primario, ho

deciso di partire dall’ incertezza, da questo momento storico che mai nessuno avrebbe potuto

immaginare per ripercorrere questo ponte, per rivivere la bellezza così com’è per me. Per rivivere e

vivere tutto con i miei occhi”.



Due inediti e dieci cover contenute nell’album che si delinea come diario di bordo di quel viaggio

musicale fatto di mete che Letizia, con i suoi occhi e con la sua voce, ha saputo raccontare.

Produttore artistico del disco e autore degli arrangiamenti (piano e rhodes) è lo straordinario Paolo

Di Sabatino, pianista, compositore e didatta di fama internazionale; hanno lavorato al progetto

Luca Bulgarelli (contrabbasso e basso elettrico) e Glauco Di Sabatino (batteria); i saxofonisti Javier

Girotto e Max Ionata: il primo, musicista italo argentino tra i più conosciuti nel panorama jazz del

nostro Paese, che ha collaborato con Ralph Towner, Bob Mintzer, Randy Brecker, Paul Mc Candles,

Paolo Fresu, Bob Moses, Danilo Rea, Michel Godard, tra gli altri; il secondo, considerato uno dei

maggiori sassofonisti italiani della scena jazz contemporanea che in pochi anni ha conquistato

l'approvazione di critica e pubblico riscuotendo sempre grandi successi in Italia e all'estero; ad

arricchire il progetto, il contributo del Neiman String Ensemble diretto da Tony Neiman e guidato

dal primo violino Giuseppe Giugliano.



Questa la tracklist completa: “La musica che gira intorno” di Ivano Fossati, “Per un'ora d’amore”

dei Matia Bazar, “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti, “L'amore è un'altra cosa” di Arisa, “Un

senso” di Vasco Rossi, “Solo per te” dei Negramaro, “Nessuno” e “Tintarella di luna” di Mina, “La

voglia, la pazzia”, contenuta nell’omonimo album di Ornella Vanoni, Vinícius de Moraes e

Toquinho, “Festa di mare” feat Fabio Concato, e le due composizioni di Paolo Di Sabatino, “Diettro il

vetro” (scritta con Giacomo Giacomini) e “Con i miei occhi”, title track con testo di Letizia Onorati.

Tracce che raccontano un tempo che passa, quel tempo presente “in una dimensione di

esplorazione in equilibrio tra concretezza e speranza, alla ricerca di un punto fermo, alla ricerca del

faro che ci possa guidare a perseguire la strada giusta sempre, soprattutto nella notte in attesa di

vedere nuovamente l’alba del nuovo giorno”.

Viaggiare per il mondo non è rimasto senza ricadute nella musica di Letizia. Tra le sue note si

percepiscono le trame di un nuovo progetto che nasce sulla scia delle senzioni vissute durante le

sue avventure in giro per il mondo che sono sempre uniche e difficili da tradurre.

Per descrivere il suo mondo e renderlo musicalmente coerente, la cantante si è avvalsa dei testi di

grandi artisti, come Fossati, Mina, Jovanotti, Vasco Rossi, solo per citarne alcuni.