CIDIM porta il jazz di Ionata e Pancella in Europa e non solo: oltre 30 concerti in 3 continenti per far ascoltare il talento italiano

Si chiama Suono Italiano - Jazz Session ed è il progetto promosso dal CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica per portare all’estero i migliori interpreti italiani del Jazz. Protagonisti della prossima tournée in Svizzera, Germania, Francia, Giappone, Etiopia e Kazakistan sono il sassofonista Max Ionata e il pianista Tony Pancella, due artisti abruzzesi affermati e conosciuti in campo internazionale.

Oltre trenta concerti, in tre diversi continenti, si svolgeranno dal 1° marzo all’8 giugno, in alcune delle più belle città in Europa come Parigi, Marsiglia, Monaco e Basilea e in Giappone come Tokyo e Kobe, con una parentesi di due giorni in Kazakistan dove Pancella si esibirà ad Almaty e Addis Abeba in Etiopia a fine aprile.

I due musicisti suoneranno da soli o in gruppo, ma non insieme come invece accaduto spesso in passato.

«Il CIDIM nel 2015, grazie alle sollecitazioni di Lucio Fumo pioniere della promozione di questo repertorio nel nostro paese, ha allargato la propria programmazione al Jazz, una musica che in Italia da sempre gode di grande seguito da parte del pubblico e di una vasta platea di appassionati e di performer che hanno dedicato al settore la propria vita professionale. Negli anni il grande riscontro ottenuto ci ha spinto ad aumentare il numero dei concerti da organizzare in Italia e all’estero», così in una nota il Vicepresidente del CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) e Presidente di AIAM (Associazione Italiana Attività Musicali), Francescantonio Pollice.

«Da oltre 20 anni suoniamo in tutto il mondo perché ci piace “fare musica”, ma anche per far conoscere la nostra musica. In questa lunga avventura è fondamentale il supporto di enti come il CIDIM nella promozione e nell'organizzazione dei concerti e nella possibilità che ci regala di collaborare con artisti di grande calibro e fama internazionale. Insieme al CIDIM anche quest'anno portiamo il Jazz oltre confine, ed è così che l'avventura continua», dichiarano Max Ionata e Tony Pancella.

Il progetto Suono Italiano - Jazz Session gode del contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo. La Direzione artistica è affidata dal 2015 a Lucio Fumo.

Max Ionata, è considerato uno dei maggiori sassofonisti italiani della scena jazz contemporanea, in pochi anni ha conquistato l'approvazione di critica e pubblico riscuotendo sempre grandi successi in Italia e all'estero. Ha all'attivo la pubblicazione di oltre settanta dischi e collaborazioni con musicisti italiani ed internazionali. Ha suonato nei più importanti jazz club e jazz festival al mondo.

Max Ionata si esibirà in Germania, Svizzera, Francia e Giappone. Questi i nomi degli artisti che di volta in volta lo accompagneranno: Dominik Schürmann - basso, Frits Landesbergen - batteria, Martin Sasse - pianista, Lorenzo Petrocca - chitarra, Pierrick Pedron - sassofono, Yutaka Shiina - pianoforte, Thomas Bramerie - contrabbasso, Manuel Weyand - batteria. E ancora Thomas Siffling - trombettista, Nico Brandenburg - bassista, Patrick Manzecchi - batterista.

Tony Pancella è un pianista molto apprezzato dalla critica musicale internazionale, svolge la sua attività concertistica nei più noti festival, teatri e jazz club del mondo. Musicista autodidatta, dal talento naturale proveniente da famiglia di musicisti, inizia studiando a Siena e poi a New York con i pianisti James Williams e Larry Willis. Ha collaborato con moltissimi musicisti importanti, tra questi Helen Merril, Phil Woods e Lee Konitz. I suoi lavori discografici sono stati entusiasticamente accolti e recensiti dalle più importanti pubblicazioni specializzate internazionali.

Tony Pancella suonerà in Kazakistan, Etiopia e Giappone. Accanto al pianista ci sarà in Kazakistan la cantante Yekaterina Khomenkova, mentre in Germania avrà accanto la cantante belga/statunitense Pascale Elia (con cui ha pubblicato un CD), Henning Sieverts al contrabbasso e Guido May alla batteria.

Il calendario completo dei concerti è disponibile sul sito www.cidim.it