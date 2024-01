Morto Valter Colasante, il falegname appassionato di jazz. Ha portato a Sulmona Bosso, Paoli, Bollani

E morto questa notte all’età di 67 anni Valter Colasante, il fondatore del Festival Muntagninjazz che in diciassette anni ha portato sulle montagne abruzzesi e nelle piazze di Sulmona il meglio della musica jazz nel panorama italiano e mondiale. Colasante nel febbraio dello scorso anno aveva scoperto di essere malato, una malattia che non gli ha lasciato scampo, ma che non lo ha fiaccato nell’animo. La scorsa estate aveva così voluto con forza e contro il volere dei familiari proporre l’ennesima festa della musica in città, ottenendo ancora una volta un successo straordinario.



Sulla sua sedia a rotelle aveva fino all’ultimo dato direttive e organizzato l’associazione omonima che aveva formato nel corso degli anni, accogliendo mostri della musica come Fabrizio Bosso, Gino Paoli, Stefano Bollani in occasione del cui concerto proprio l’estate scorsa il Comune donó a Colasante una targa di riconoscimento.

Il falegname umile ma dalla grande sensibilità artistica e civile, un uomo di straordinaria forza che la città come un fiume in piena sta omaggiando da questa mattina nella camera ardente allestita presso la Casa funeraria Caliendo e Salutari. E’ qui che si terrà domani pomeriggio (ore 14,30) la cerimonia laica per l’ultimo saluto.