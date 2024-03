Tony effe annuncia a sorpresa “Icon Tour”

Da giorni diverse città italiane sono state invase da affissioni digitali che hanno fatto presagire al pubblico che qualcosa di grosso stesse bollendo nella pentola dell’iconico Tony Effe, creando un’attesa palpabile tra i fan dell’intoccabile della trap italiana. Arriva oggi finalmente la conferma ufficiale: a distanza di due anni dagli ultimi live Tony è pronto a calcare i palchi dei palazzetti più importanti d’Italia con Icon Tour (prodotto da Vivo Concerti), il suo primo vero tour da solista. Due imperdibili appuntamenti fissati per il 5 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma e il 12 ottobre al Forum di Milano con cui il rapper romano farà scatenare i fan sulle note di una potente setlist che attingerà da tutto il suo repertorio. Con una grande fame di rivendicare il proprio ruolo nella scena trap e uno stile dirompente, lo status di Tony Effe non può essere messo in discussione e le due date di Icon Tour sono pronte a testimoniarlo.

