Mr. Rain esce con l'album Pianeta di Miller: «Sperimento un mondo nuovo». E a novembre comincia il tour

Un successo continuo per Mr Rain. Un successo che passa ancora una volta dal Festival di Sanremo. Da Supereroi a Due Altalene, il brano con cui il cantante ha partecipato al Festival di Sanremo 2024. Una canzone che ora è certificata oro, mentre il suo terzo disco dal titolo Petrichor, uscito nel 2021 è diventato di platino. Ora ci proverà ancora, con il suo quarto album di inediti dal titolo Pianeta di Miller (Warner Music Italy), scritto e interamente prodotto da Mr Rain.

L’artista con all’attivo 19 dischi di platino e 7 dischi d’oro ha pubblicato lo scorso venerdì il nuovo album di inediti dal titolo ‘PIANETA DI MILLER’

Pianeta di Miller è un pianeta formato solo da acqua, da sempre l’elemento ‘naturale’ dal cantante: il disco, un viaggio introspettivo e sincero attraverso tutti i mondi e le anime di Mr Rain, è una esplicita citazione del film Interstellar, dove il cantante, come il protagonista del film, viaggia ad una velocità diversa, più lenta.

«Pianeta di Miller, a differenza dei dischi precedenti - spiega direttamente Mr Rain - dove ogni canzone a livello musicale, era legata da un filo e appartenevano tutte allo stesso mondo, questo è un album dove ho cercato di sperimentare diverse sfumature di quello che posso e che voglio fare anche nei miei lavori futuri».

Un viaggio speciale con brani come Supereroi, Due Altalene e Vite Precedenti che definisce più classici. Discorso diverso per La Fine Del Mondo con Sangiovanni o Un Milione di Notti con Clara che invece le considera ibridi per una sonorità diversa così anche in Immortali e Figli della Notte. «Credo che questo sia il mio disco più eterogeneo a livello musicale e dove mi sono divertito di più, ho ritrovato la curiosità di fare musica provando a spaziare tra diversi generi musicali.

Pianeta di Miller è anche il mio progetto più suonato, gli strumenti sono quasi tutti dal vivo perché volevo valorizzare ogni singolo strumento. Alcune parti le ho suonate io stesso, altre i musicisti, era importante per me che arrivasse il calore della musica che mi porterò anche nei live».

E a proposito di Live a novembre 2024 Mr Rain ha annunciato un tour nei palazzetti delle principali città italiane. Si parte il 9 novembre ad Ancora, poi il 13 a Montichiari. Il 15 novembre Mr Rain suonerà a Padova. Il 26 a Roma al Palazzo dello Sport. Il 28 a Firenze per chiudere due giorni dopo al Forum di Milano. E proprio a Milano, un anno fa ha chiuso il suo primo tour con 33 date e oltre 100mila biglietti venduti. Ora proverà a fare il bis...