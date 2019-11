Tornano i Killers: nuovo album e tour per l'estate 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Killers sono tornati. L'annuncio è doppio: album e tour negli stadi la prossima estate 2020. Si chiama "Imploding The Mirage" il sesto lavoro firmato dalla band di Las Vegas che sbarcherà nella primavera del 2020 nel Regno Unito e in Irlanda. The Killers si esibiranno nel Regno Unito passando per Falkirk, Manchester, Norwich, Southampton, Londra, Bristol, Coventry, Middlesborough e fino in Irlanda a. Insieme a loro ci saranno come ospiti i Blossoms, Sam Fender e i Manic Street Preachers. I biglietti saranno in vendita dalle 9:00 di venerdì 22 novembre e saranno disponibili online. Ecco le date inglesi, in attesa di conoscere quelle nel resto del mondo:28 maggio 2020FALKIRK, THE FALKIRK STADIUM30 maggio 2020MANCHESTER, EMIRATES OLD TRAFFORD1 giugno 2020NORWICH, CARROW ROAD STADIUM3 giugno 2020SOUTHAMPTON, ST MARY’S STADIUM6 giugno 2020LONDON, EMIRATES STADIUM9 giugno 2020BRISTOL, ASHTON GATE STADIUM11 giugnoCOVENTRY, COVENTRY RICOH STADIUM13 giugnoMIDDLESBROUGH, RIVERSIDE STADIUM16 giugnoDUBLIN, MALAHIDE CASTLE