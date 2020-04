Rossini secondo Muti e Ronconi dalla Scala su Rai5: ballerini solisti Bolle e Savignano

Prosegue il ciclo di opere di argomento biblico e religioso che Rai Cultura trasmette su Rai5 ad aprile, nel consueto spazio della domenica mattina. Il 19 aprile alle ore 10 va in onda Moïse et Pharaon (Mosè e Faraone), il capolavoro di Gioachino Rossini che racconta in musica il passaggio del popolo ebraico dall’Egitto alla terra promessa, ossia la Pasqua ebraica.



Lo spettacolo è quello che ha inaugurato la stagione della Scala il 7 dicembre 2003, al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Sul podio è protagonista il Maestro Riccardo Muti, che raggiunge uno straordinario equilibrio, tutto rossiniano, tra misura e libertà espressiva. La regia è di Luca Ronconi, che mette in scena elementi simbolici come il deserto, una sinagoga, le onde del mare e i violinisti klezmer.



Le coreografie di Micha van Hoecke sono interpretate dal corpo di ballo della Scala e da danzatori solisti come Luciana Savignano, Roberto Bolle e Desmond Richardson. Protagoniste le voci di Ildar Abdrazakov (Moïse), Erwin Schrott (Pharaon), Giuseppe Filianoti (Amenophis), Sonia Ganassi (Sinaïde) e Barbara Frittoli (Anaïde). La regia televisiva è curata da Carlo Battistoni.

