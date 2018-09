Spedicato, ancora prognosi riservata per il chitarrista dei Negramaro

Le condizioni del chitarrista dei Negramaro, Emanuele Spedicato, continuano a restare stazionarie. I sanitari del reparto di rianimazione dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove il musicista è ricoverato da lunedì scorso, continuano nel monitoraggio dei parametri vitali e dell'evoluzione della grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. «La prognosi è tuttora riservata - si legge nell'ultimo bollettino medico -. Saranno necessari diversi giorni per poter valutare gli sviluppi del quadro clinico neurologico».



Intanto continuano gli attestati di vicinanza e incoraggiamento per il chitarrista. Ieri sera i Boomdabash, la band salentina protagonista con Loredana Bertè dell'hit dell'estate

Non ti dico no

, durante il concerto a Copertino in occasione dei festeggiamenti in onore del santo patrono, San Giuseppe da Copertino, hanno dedicato a Spedicato il brano Somebody to Love. «Lo dedichiamo a un nostro fratello musicista che sta passando momenti difficili. Lele: un salentino, un terrone come noi», hanno detto dal palco. Il messaggio è stato accompagnato dal lungo applauso del pubblico.

