Annalisa è l’artista di Sanremo 2024 più trasmessa con The Kolors e Negramaro: la Top Ten

Annalisa è l’artista del Festival di Sanremo 2024 più trasmessa dalle radio italiane nel primo giorno di programmazione. Il brano ‘Sinceramente’ è, infatti, al primo posto nella classifica EarOne Airplay Sanremo, sia per numero di passaggi che per audience raggiunta (oltre 13.000.000). Lo scorso anno, nella prima giornata di programmazione, era stato Marco Mengoni con ‘Due vite’ a guidare la speciale classifica. Ma Annalisa è in ottima compagnia, con tre donne a dominare nella a top 5. Oltre a lei, infatti, Emma con ‘Apnea’ è quarta e Angelina Mango con ‘La noia’ quinta. Partenza positiva anche per i The Kolors con ‘Un ragazzo una ragazza’ (secondo posto) e per i Negramaro con ‘Ricominciamo tutto’ (terzo posto).