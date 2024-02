Sanremo 2024, Ghali: «Casa sono le persone e ciò che mi circonda»

Si intitola Casa Mia il brano che segna il debutto di Ghali in gara al. Una canzone che arriva al momento giusto e soprattutto con un messaggio importante. «Sono felice di venire a Sanremo come ho sempre voluto. - ci dice infatti Ghali - Sono contento di portare un brano forte e divertente, con un ritmo coinvolgente, ma con un messaggio. È una delle mie skill principali: questo brano fa divertire e fa riflettere. Oggi più che mai ne abbiamo bisogno». Un messaggio «giusto - commenta Ghali - in un momento di tanta disinformazione e di informazione che non si capisce se è vera o falsa. Anche per questo le nuove generazioni credono molto nei cantanti e in ciò che dicono». Ma cosa significa casa per Ghali ? «Per me casa è ciò che mi circonda. - ci risponde - Ho avuto esperienze che mi hanno insegnato a trovare casa in tutti i posti in cui mi sono spostato. Non ho avuto una vita sedentaria, ho un passato difficile alle spalle. Alla fine ho capito che la casa sono le persone».