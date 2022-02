Sanremo 2022, Emma coraggiosa fa il gesto del triangolo in diretta: il retroscena misterioso

Venerdì 4 Febbraio 2022, 10:56

LOLNEWS.IT - “Ogni volta è così” è piaciuta alla sala stampa che ha fatto arrivare Emma al 3° posto nella classifica parziale e al 6° in quella generale: la cantante – fasciata in un elegante e sapientemente seducente abito di velluto blu notte firmato Gucci – si è lasciata andare a una serie di gesti forti e sinceri. Il più discusso? Il gesto del “triangolo” mentre cantava “Ogni volta è così, siamo sante o puttane. E non vuoi restare qui e neanche scappare”. Il simbolo ha avuto origine nel 1971 a Parigi, durante le proteste per la parità e i diritti delle donne, ma dietro la scelta coraggiosa della cantante potrebbe celarsi anche un altro motivo… E c’entra Fantasanremo (Foto: Kikapress – Music: “Dreams” from Bensound.com)

