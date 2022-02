Sanremo 2022, pagelle look: Cremonini strega l'Ariston (8), Drusilla Foer chic (8). Orietta Berti meme di se stessa (3)

Sanremo 2022 è giunto alla terza serata, e i cantanti in gara al loro secondo look. L'attesissima conduttrice Drusilla Foer è vestita dalla sua sartoria di fiducia, Rina Milano di Firenze: «Finalmente mi posso mettere otto vestiti da sera, non mi ricapiterà più!», ha scherzato con i giornalisti. «Mi faccio fare giusto due abitini: vorrei far passare il segnale che l’economia italiana debba ripartire dal basso, dalle sartorie e dagli atelier piccoli dove lavorano con molta cura».

Le nostre pagelle in diretta

Achille Lauro 8

Basta costumi e travestimenti, Lauro l'altra sera era nudo e questa sera è poco vestito. Giacca pitonata e pantaloni lucidi, le scarpe sono un optional e quel poco che indossa vuole toglierselo (tipo i pantaloni). Poco sforzo, buon risultato (poi è sempre Gucci).

Emma Marrone 6

Come hanno scritto esperte di armocromia e consulenti di stile per tutto Instagram già parlando dell'ultima esibizione, questo look è molto bello ma non le appartiene. La avremmo vista sicuramente meglio in versione più grintosa, con linee più pulite e meno fronzoli. Aspettiamo domani con la cover di Britney.

Noemi 9

Non ci stanchiamo di dire quanto sta bene e lei non si stanca di stupirci con outfit uno più azzeccato dell'altro. Questa sera in nero con scollatura incrociata e ombelico nascosto da un pendente luminoso. Bella, semplice ed elegante. Fatele fare qualche cambio scenico, che non vediamo l'ora di scoprire il prossimo look.

Sangiovanni 7,5

Il "cucciolo" dell'Ariston (così lo chiamano affettuosamente sui social) sceglie di nuovo il rosa e canta la sua "Farfalle" con aria sognante. Alla fine saluta Madame (al secolo "Francy") risultando ancora più tenero. Che gli volete dire, beata gioventù.

Ana Mena 7

Dopo la mise a metà tra Ariana Grande e una Winx della prima serata era difficile fare peggio: stavolta la spagnola Ana Mena sceglie un look più adatto alla sua età (e a una serata in discoteca se proprio vogliamo). Giovane, carina e vestita decentemente.

Amadeus 8

Quanti modi ha un uomo di essere scintillante? Bisognerebbe chiederlo a lui, che ogni sera ne trova uno diverso: oggi, per esempio, sfoggia smoking con brillantini perfino sul papillon. Intanto su Twitter c'è chi ha l'occhio lungo e si accorge che la giacca sarebbe già stata indossata per un altro Sanremo, con tanto di screenshot di prova. Quindi Ama "ricicla" pure gli outfit: quanta virtù.

Giusy Ferreri 7

Dopo l'abito della prima sera che non ci aveva convinti granché, Giusy osa un interessante tailleur pantaloni crop e schiena nuda: pelle in vista al punto giusto, magari orlo dei pantaloni un pochino da rivedere.

Highsnob e Hu 5

Black and white un po' Donatella Rettore ieri sera, un po' (molto, troppo) oversize. Non sappiamo bene cosa pensare. Passiamo oltre.

Aka7even 8

Dopo Sangiovanni in rosa Diesel ieri sera, anche Aka7even sceglie uno dei colori più gettonati tra gli uomini del festival. E fa bene: altro che mascherine rosa e relativo "caso".

Fabrizio Moro 5

Questa sera si cimenta nell'imperdibile arte di vestirsi come nessun uomo dovrebbe al proprio matrimonio. Giacca con bavero di paillettes e camicia total black, sembra pronto per un nuovo episodio di "il mio grasso grosso matrimonio gipsy". La finesse (si fa per dire).

Drusilla Foer 8

Molto più chic di qualche co-conduttrice vista finora (non faremo nomi, ma avete capito), Drusilla scende le scale fasciata in un abito strutturato blu notte da vera regina dei salotti che contano. Buona la prima (le successive insomma).

Dargen D'Amico 5

Il mood mix&match deve avergli preso un po' troppo la mano, gli occhiali poi sono il colpo di grazia in un look che già era complicato da vedere.

Irama 7

Proseguono le avventure di Jack Irama Sparrow a Sanremo. Questa sera insieme ai rasta che ci facevamo fare in vacanza in Grecia a otto anni col permesso di mamma e papà, sfoggia un gilet senza maniche. Il che, stranamente, in qualche sconosciuto modo, funziona.

Cesare Cremonini 9

Cesarone, insegna a Fabrizio Moro come scintillare senza fare la parte dello sposo tamarro. La giacca di velluto blu firmata Armani è talmente bella che vorremmo averla nell'armadio.

Ditonellapiaga 8

Sorvoliamo su Crudelia (ehm, Donatella) Rettore e soffermiamoci un attimo sulla collega Ditonellapiaga: nessuno sa bene da dove venga ma siamo a due look su due assolutamente indovinati. Da tenere d'occhio.

Michele Bravi 4

Da Edward Mani di Forbice a pirata (sì, pure lui) fiammeggiante. I fiori che porta ricamati sui guanti dall'altra sera ci disturbano. I cornetti cuciti sulla giacca anche. Passiamo oltre che è meglio.

Rkomi 5

Ma lui non baderà al nostro voto, sta già pensando a come scappare cavalcando nella prateria.

Mahmood e Blanco 7

La domanda è: Blanco metterà il mantello tutte le sere? Chi è, Zorro? (La camicia di pizzo però molto bella).

Elisa 5

Va bene aver trovato il proprio stile, va bene che nel 2001, quando vinse con "Luce", il total white (all'epoca "look da gelataio") andava di moda. Però Elisa sembra proprio aver deciso che questo è l'unico abito che le vedremo indossare, con eventuali piccole variazioni sul tema. Ma Sanremo è Sanremo, essù.

Orietta Berti 3

Basta, Orietta, te ne preghiamo: dopo la versione "variante del coronavirus" (Twitter docet) e Rossella O'Hara ì, questa sera c'è chi la associa addirittura al Pulcino Pio. Va bene lo spettacolo, ma perché diventare un meme vivente?

La Rappresentante di Lista 3

Come sopra moltiplicato per due: il risultato non cambia. Ciao ciao (di nuovo).

Iva Zanicchi 7,5

Iva insegna alle altre a non diventare delle caricature (e a noi come arrivare a 82 anni in forma come te).