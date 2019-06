Rock in Roma al via: da sabato inizia il festival "diffuso" della Capitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prende il via sabato 22 giugno l’undicesima edizione di. Il festival mai come quest’anno sarà diffuso su tutto il tessuto urbano della Capitale: quattro tra le location più belle della Città Eterna faranno da ambiente ai concerti degli artisti che compongono la ricca e diversificata line up.La venue storica del festival,, si fa in due - dal Red Stage al Black Stage - e ospiterà:ROMA LIBERATA (22/6);ANATHEMA (23/6);RINO GAETANO DAY (24/6);CALCUTTA (27/6);QUASI - UNA FESTA PRESSAPPOCHISTA (28/6);CAPO PLAZA (30/6);FRANCO126 (2/7);AL MCKAY’S EARTH WIND & FIRE EXPERIENCE (3/7);GEMITAIZ (4/7);THE ZEN CIRCUS (5/7);J-AX + ARTICOLO 31 (6/7);HAKEN (7/7);PINGUINI TATTICI NUCLEARTI + JOE VICTOR + MEGHA (9/7);BAD BUNNY (11/7);SALMO + LINEA77 (12/7);CARL BRAVE (13/7);OZUNA (14/7);SUBSONICA (17/7);KETAMA126 + SPERANZA + MASSIMO PERICOLO + PRETTY SOLERO + MASAMASA + GARAGE GANG (18/7);EX OTAGO + VIITO (19/7); MINISTRI + GIANCANE (20/7); THE BLAZE (23/7); LA FAMIGLIA (24/7);LUCHÈ (26/7)Al Teatro Romano di Ostia Antica, nell’ambito dell’, approderanno:KRAFTWERK (27/6 e 28/6);JAMES BLAKE (2/7);NEGRITA (9/7);NEUROSIS + YOB + guests (11/7);MARLENE KUNTZ (12/7);LOREDANA BERTÈ (27/7)Nella prestigiosa Cavea dell’si esibiranno:THIRTY SECONDS TO MARS (3/7);SKUNK ANANSIE + special guest (8/7);BEN HARPER & The Innocent Criminals (13/7);NICK MASON’S SAUCERFUL OF SECRETS (16/7)Sarà ilad ospitare il concerto di chiusura della rassegna, lo show dei THEGIORNALISTI (7/9): un evento prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Rock in Roma.Un perfetto mix tra rockstar e tendenze emergenti della musica italiana ed internazionale, a dimostrazione di come i due fondatori del festival, Maxmiliano Bucci e Sergio Giuliani, siano riusciti a dar vita, grazie alla loro attività di scouting e alla particolarità del format, ad una rassegna oggi imprescindibile per la vita artistica e culturale di Roma.