Covid, l'estate 2020 sarà senza concerti: stop ai live in tutta Italia, salta anche Rock in Roma

Niente concerti la prossima estate: alla luce del divieto di assembramenti Assomusica comunica lo stop ai grandi aventi live, che in qualche caso slittano all'anno prossimo e in altri a data da destinarsi. Salta anche l'edizione 2020 di Rock in Roma, il festival previsto dal 13 giugno al 31 luglio in varie location della Capitale, che è stato annullato a causa dell'emergenza Covid-19, anche alla luce di quanto previsto dal dpcm del governo.

Fra i concerti più attesi che erano previsti e che non si terranno, la doppia data di Vasco Rossi il 19 e il 20 giugno al Circo Massimo e quello di Kendrick Lamar, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle. «Sarà un'estate senza Rock in Roma», si legge in una nota degli organizzatori dell'evento, «La salute e la sicurezza del nostro pubblico, degli artisti, delle crew e di tutte le persone coinvolte nell’organizzazione del Festival sono la nostra priorità. Appuntamento al 2021. Vi ringraziamo per la pazienza dimostrata durante questo periodo non semplice».

I biglietti già acquistati rimarranno validi per i rispettivi concerti del 2021, si legge sulla pagina Instagram di Vasco Rossi. Chi desiderasse, in ogni caso, avere il rimborso, avrà la facoltà di richiedere un “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita entro il 15 giugno 2020. Per maggiori informazioni, si può visitare la pagina della biglietteria in cui si è acquistato.

