Renato Zero, dal 4 ottobre il nuovo disco poi via al tour: a Roma il primo novembre

Uscirà il 4 ottobre Zero il Folle (Tattica), il nuovo disco di inediti di Renato Zero. L'album è stato registrato a Londra con la produzione artistica e gli arrangiamenti di Trevor Horn (produttore di Paul McCartney, Rod Stewart, Robbie Williams), con cui Renato Zero torna a collaborare dopo l'album Amo del 2013. Ad anticipare il disco, Mai più da soli, primo singolo estratto e già in radio. Dal 1 novembre, poi, Zero porterà il suo nuovo lavoro anche dal vivo, nei palasport italiani: già 13 le date Sold out di Zero il Folle in tour. Queste le date: 1, 3, 4, 6, 8, 9 Roma (tutte sold out), 14 e 15 novembre Firenze (sold out), 18 e 19 novembre Mantova, 23 e 24 novembre Pesaro, 7 e 8 dicembre Livorno, 14 e 15 dicembre Torino, 21 e 22 dicembre Bologna, 11 e 12 gennaio Milano (sold out), 18 gennaio e 19 gennaio Eboli, 23, 25, 26 gennaio Bari (sold out).