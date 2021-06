“L'estate più calda”, esce il nuovo singolo di Pierpaolo Pretelli feat Giorgina scritto con Shade

Esce oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali “L’estate più calda” (MNcomm/Warner Music), il nuovo singolo di Pierpaolo Pretelli feat. Giorgina. Il brano, scritto a 4 mani con Shade e prodotto da Jaro, è un travolgente uptempo dalle influenze latine e reggaeton che promette di accendere la nuova stagione e di farci ballare con il suo ritmo trascinante e sensuale.

«Coltivo da sempre la mia passione per la musica – racconta Pierpaolo - e finalmente comincio a realizzare uno dei sogni più grandi: quello di dar vita a un mio progetto discografico. La passione per le sonorità latine ha ispirato questo primo singolo, che ho scritto insieme a Shade, un amico che stimo e che ho condiviso con Giorgina, partner perfetta per questa collaborazione. Mi piacerebbe che la mia canzone ci riportasse a fare quelle cose più semplici, che fino a poco fa erano la normalità: alzare il volume, ballare e divertirsi. Vicini».

La produzione, con il ritmo reggaeton e suoni di chitarra classica, marimba e trombe, richiama una solare esplosione di felicità e trasporta chi ascolta in un luogo paradisiaco dalle acque cristalline. Da qui la scelta di girare il videoclip, diretto da Federico Santaiti, a Ischia, una delle isole più belle, leggendaria e misteriosa, caratterizzata dai panorami mozzafiato. «Ho voluto fortemente girare il video in Italia, perché abbiamo il privilegio di poter godere di luoghi straordinari, che tutto il mondo ci invidia. E poi mi piaceva l’idea di associare i suoni del pezzo al mare: è l’atmosfera esuberante che cercavo!» - E conclude Pierpaolo: «Un grazie speciale va a Giulia, che in questo progetto mi ha supportato in maniera molto attiva. È stata una vera condivisione, ha avuto la capacità di ascoltarmi e aiutarmi a concretizzare quello che immaginavo. La complicità e l’entusiasmo sono stati gli ingredienti chiave».

La cover de “L’estate più calda” evoca iconicamente il mondo dei social. Pierpaolo infatti è anche un influente “celebrity” del web capace di creare engagement intorno a tutto ciò che parla di lui! Post, stories, Tweet, condivisioni e interazioni con numeri da capogiro. Pierpaolo Pretelli è nato a Maratea il 31 luglio 1990, sotto il segno di Leone. Dopo aver conseguito il diploma, si è trasferito a Roma dove si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza. Ha raggiunto la notorietà quando nel 2013 è stato scelto come primo 'velino' di Striscia la Notizia. Nel 2017 nasce suo figlio Leonardo, Pierpaolo oggi è un giovane padre che coltiva i suoi sogni, tra cui la sua passione per la musica. Ad agosto 2020 è uscito il suo primo singolo “Rondine” feat. Giorgina. Ha partecipato ad alcuni programmi televisivi italiani, fino alla sua ultima esperienza a settembre al “Grande Fratello Vip 5”, dove ha mostrato la sua simpatia, umanità e genuinità arrivando secondo. Dopo questa esperienza il suo seguito sui social network cresce di giorno in giorno, soprattutto su Instagram dove oggi conta 629 mila followers a cui mostra momenti di vita quotidiana e le sue passioni come la moda, cantare mostrando le sue performance e imitazioni. Pierpaolo è stato recentemente scelto come nuovo testimonial del brand Sonny Bono.

