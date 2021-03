Tommaso Zorzi vince il Grande Fratello Vip: secondo Pierpaolo, Dayane quarta

Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Battuto al televoto finale Pierpaolo Pretelli. Terza Stefania Orlando, mentre Dayane Mello chiude - un po' a sorpresa - solo quarta. Quinto Andrea Zelletta. Dopo 169 giorni nella casa, l'influencer vince il montepremi di 100mila euro (la cui metà sarà devoluta in beneficenza). Zorzi, personaggio amatissimo dal pubblico fin dai primi giorni, è considerato già un astro nascente della tv italiana: negli ambienti vicini alle produzioni televisive si vocifera che per lui siano pronti grandi progetti, magari sulla falsariga del "Gf Late Show", che l'influencer milanese ha condotto in questi mesi dall'interno della casa. Ma Tommaso non è solo uno showman: nel reality di Canale 5 ha mostrato la sua umanità, le sue fragilità, addirittura la sofferenza per un amore non corrisposto. Insomma, un personaggio a 360°, pronto per il grande salto.

🎉 Il pubblico ha deciso che il VINCITORE di questa edizione di #GFVIP è... TOMMASO! 🎉 pic.twitter.com/3CS2nIwNWT — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2021

