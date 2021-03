Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli: «La mia famiglia non l'accetta. Elisabetta Gregoraci? Non dovrebbe fare quello che fa»

Prosegue la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli spenti i riflettori del Grande Fratello Vip. La famiglia dell'ex velino, tuttavia, non avrebbe visto di buon occhio questa storia. «La mia famiglia - ha dichiarato Pierpaolo ai microfoni di "Non succederà più" su Radio Radio con Giada Di Miceli - ha sicuramente capito quanto tengo a Giulia perché anche al GF Vip sono andato contro la loro idea, loro avranno sognato questa coppia con Elisabetta ma non è mai esistita. Si sono un po’ illusi, ma avrebbero dovuto conoscermi e capire da subito che con Giulia sono felice e sto bene. Un genitore è felice se il figlio è felice».

«Ad oggi la situazione è tranquilla, anche se non propriamente come vorrei. Non c’è grande entusiasmo di questo fidanzamento, e questo a me dispiace perché sono sicuro che quando avranno modo di conoscerla si ricrederanno, Giulia è una ragazza molto genuina... Loro si sono molto lasciati influenzare da tante cattiverie che leggono sul web, ma col passare del tempo rientrerà tutto nella normalità. Giulia a riguardo è molto serena, ora nel periodo di Pasqua voleva vedere i miei genitori, ma non sappiamo se avremo modo a causa del Covid... Intanto con la madre di mio figlio si sono sentite. Ci sono le basi per stare insieme. Sono innamorato», ha aggiunto.

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci

E su Elisabetta Gregoraci, con cui ha avuto un flirt dentro la casa, spiega: «Le cose che dovevamo chiarire le abbiamo chiarite. I fan dei Gregorelli pubblicano ancora delle foto nostre e lei mette dei like. Vorrei che si fermasse, sono rimasto male per alcune cose che ho visto». Ed ecco la replica dell'ex di Flavio Briatore: tra le Stories sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto di lei con il dito verso il naso, facendo il gesto di stare zitto, di tacere.

