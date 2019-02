Il regista Peter Greenaway e il quintetto Architorti il 22 febbraio all’Auditorium Distretto M9 di Mestre

Il regista Peter Greenaway e il quintetto Architorti, i musicisti che da oltre un decennio lavorano alle musiche per le opere del maestro gallese, saranno ospiti venerdì 22 febbraio alle 20.30 all’Auditorium Distretto M9, il nuovo museo del Novecento di Mestre, con la nuova performance

Film and Music

in anteprima europea. L’altissima qualità dell’ambiente visivo e acustico dell’Auditorium M9 consentono di presentare al meglio la lecture-performance (60 minuti) di Greenaway, che accompagna il pubblico in un viaggio dentro la sua poetica spiegando il contesto, raccontando quello che accade dietro le quinte e il pensiero che ispira il suo lavoro attraverso una panoramica tra alcune delle sue opere più incisive che racconta la collaborazione con Architorti.



Nella narrazione della sua visione il regista (76 anni, autore di film quali

e

) rivolge una particolare attenzione all’aspetto musicale dei suoi lavori, alla colonna sonora e a come la sua collaborazione col compositore Marco Robino e il produttore artistico Marco “Benz” Gentile si sia sviluppata negli anni per i differenti lavori. Il quintetto Architorti esegue dal vivo le colonne sonore di alcuni dei lavori nati dalla collaborazione con il regista mentre sullo schermo, in parallelo, scorrono in sincrono le sequenze dei film. La performance sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Facebook di M9 –Museo del ‘900.

