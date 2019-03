“Paranoia Airlines" di Fedez atterra a Roma con Emis Killa

Dopo essersi esibito a Firenze, a Torino, Bologna, Montichiari, Ancona, Eboli e Acireale, Fedez arriva finalmente ad Roma per portare il suo “Paranoia Airlines Tour” – la tournèe nei palasport italiani – sul palco del Palalottomatica venerdì 5 aprile.



Il tour sarà un’occasione imperdibile per cantare i principali successi dell’artista e di ascoltare per la prima volta in versione live i nuovi brani tratti da “Paranoia Airlines”, album disco di platino in una sola settimana e che ha debuttato al #1 nella classifica FIMI.



A rendere lo show ancora più epico un ospite speciale, Emis Killa, che accompagnerà a suon di rime alcuni brani di Fedez. Distribuito da Sony Music, l’album contiene 16 brani inediti, in cui sono presenti collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, che mostrano la poliedricità di Fedez e la sua capacità di padroneggiare differenti generi musicali: dal rap di Trippie Redd ed Emis Killa, alla dance pop di Zara Larsson, al cantautorato di LP, alla trap di Tedua e la Dark Polo Gang fino al pop di Annalisa.



“Paranoia Airlines” è stato anticipato da “Prima Di Ogni Cosa”, già certificato disco di platino, e da “Che Cazzo Ridi” feat. Tedua & Trippie Redd che dal giorno dell’uscita si è posizionato stabilmente ai vertici della Top 50 Italia di Spotify. In radio, dall’11 gennaio, il singolo con Zara Larsson, “Holding Out For You”.



Le prossime date che vedranno Fedez impegnato sui palchi dei palasport d’Italia per portare il “Paranoia Airlines Tour” (Vivo Concerti/Newtopia) saranno: Milano (8/4 – SOLD OUT), Padova (13/4), Conegliano (14/4).

