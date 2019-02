Ozzy Osbourne ricoverato in ospedale: «Complicazioni da influenza»

Paura per Ozzy Osbourne, che dopo aver annullato il suo tour per malattia, è stato ricoverato in ospedale per complicazioni da influenza. Lo ha rivelato la stessa moglie Sharon in un tweet. «Come alcuni di voi hanno sentito - si legge - Ozzy è stato ricoverato a causa di alcune complicazioni da influenza. I suoi medici ritengono che questa sia la via migliore per un recupero rapido. Grazie a tutti per l'affetto e la preoccupazione

As some of you may have heard, Ozzy was admitted to hospital following some complications from the flu. His doctors feel this is the best way to get him on a quicker road to recovery. Thanks to everyone for their concern and love.