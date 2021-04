Nahaze, ecco il singolo "Behind": è nella colonna sonora della serie Netflix "Zero"

Chi ha visto o sta vedendo la serie Netflix "Zero", l'ha già ascoltata. Dal 22 aprile è uscita in tutti i digital store "Behind", il nuovo singolo di Nahaze, l'artita italo-inglese da oltre 11 milioni di stream su Spotify col singolo Carillon in collaborazione con Achille Lauro e Boss Doms. Ora l'uscita di Behind, brano incluso nella colonna sonora ufficiale di Zero, la nuovissima serie originale italiana Netflix nata da un’idea di Antonio Dikele Distefano e prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film. Con la sua voce Nahaze accompagna e colora alcuni frame del primo degli 8 episodi di Zero, già disponibile sulla piattaforma di streaming.

Nahaze prosegue così avventura, iniziata lo scorso settembre, che l’ha vista e la vede misurarsi con la dimensione delle colonne sonore dell’universo seriale Netflix: prima di Behind, infatti, altri due suoi brani - Freak e Control - sono stati scelti per andare ad arricchire la soundtrack della serie cult Netflix Baby 3, che ha ospitato tra gli altri anche il singolo di Achille Lauro "Maleducata".

"Behind" significa anche, in una prospettiva più ampia, essere lasciato da parte, indietro. Essere invisibili, proprio come il protagonista di Zero. Ma con gentilezza, ed inseguendo la propria passione, si può uscire dal buio dell'indifferenza. Ecco quindi che Nahaze si rivolge alle generazioni di ragazzi invisibili agli occhi della società che spesso annegano in pregiudizi e stereotipi.

