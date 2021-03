“Pfm canta DeAndré”, dal 23 marzo in vendita i biglietti per il concerto di Capodanno all'Auditorium di Roma

Come si dice, gettare il cuore oltre l'ostacolo? Forse è una buona strategia per superare questo ennesimo momento difficile, tra restrizioni e vaccini, sicuramente di buon auspicio. Comunque la vediate, se avete voglia di guardare avanti, sappiate che da martedì 23 marzo alle ore 11 sono aperte su Ticketone le prevendite nientedimeno che per Capodanno. Il 31 dicembre alle 22 la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma sarà la sede dell'ultima data del tour “Pfm canta DeAndré” (prodotto da D&D concerti con il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De André e organizzato da Ventidieci). Il concerto vedrà sul palco una formazione spettacolare con due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore Pfm) con le sue tastiere e Michele Ascolese, storico chitarrista di Faber. Nata nel 1970 (discograficamente nel 1971), nel 2017 la band è stata premiata con la posizione n. 50 nella "Royal Rock Hall of Fame" tra i 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come “International Band of the year” ai Prog Music Awards UK.

