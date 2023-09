I Muse diventano sinfonici: l’album “Absolution” torna nei negozi per il ventennale

Citazioni più o meno esplicite di compositori classici come Rachmaninov e Samuel Barber, interludi, preludi e quant’altro. Qualcuno, all’epoca, parlò di «neoprogressive», per catalogare in qualche modo il suono di quel rock fatto di temi quasi classici che tornavano qui e là nei brani. Absolution fu il disco della svolta - una delle tante - dei Muse, che dopo l’esordio del 1999 con Showbiz e Origin of Symmetry del 2001 alzarono ancor di più la loro personalissima asticella e incisero un album destinato a diventare uno dei più amati in assoluto dai loro fan. Complici anche singoli, che ancora oggi sono inamovibili nelle scalette dei concerti del gruppo, come Stocholm Syndrome, Hysteria e soprattutto la hit Time Is Running Out, diventata un successo radiofonico anche in Italia, che consacrarono la rock band composta dal poliedrico leader Matthew Bellamy, dal bassista Chris Wolstenholme e dal batterista Dominic Howard, partiti dalla cittadina di Teignmouth, nel Devon dell’Inghilterra, alla conquista delle arene di tutto il mondo.

L'album

Absolution fu spedito nei negozi il 29 settembre 2003 e in occasione del ventennale l’album si prepara ora a tornare nei negozi, in una speciale edizione: uscirà il prossimo 17 novembre Absolution XX Anniversary.

L’audio delle 14 canzoni contenute nell’edizione originale del disco, oltre 2 milioni di copie vendute complessivamente al di là e al di qua dell’Atlantico, è stato rimasterizzato. E accanto ai brani già inclusi vent’anni fa nell’edizione originale, nella riedizione ci sono anche versioni live inedite e demo: il cofanetto contiene anche delle foto e un’intervista approfondita con la band nella quale Matthew Bellamy, Chris Wolstenholme e Dominic Howard raccontano i retroscena legati alle lavorazioni di Absolution e di come il contesto sociale dell’epoca influenzò le tematiche trattate nell’album (all’epoca Bellamy rivelò che lo scoppio della guerra in Iraq ispirò parte delle canzoni contenute in Absolution).

Il cofanetto deluxe è avvolto in una custodia argentata e comprende un libro rilegato di 40 pagine con la grafica di copertina in rilievo. L’album Absolution in versione rimasterizzata è disponibile su un CD e due vinili color argento da 12”. Le tracce bonus sono presenti in un secondo CD e in un terzo vinile trasparente da 12”.