Metalitalia Festival, torna la due giorni dedicata all'Heavy Metal a Milano: il programma

Dopo due anni di totale silenzio torna a suonare anche il Metal in Italia. Giunto alla sua nona edizione, da oggi parte il Metalitalia Festival, la kermesse musicale piu' importante della nostra penisola per il genere Heavy Metal. Una due giorni che si svolgerà, come sempre, al Live Club di Trezzo sull'Adda, Milano, e a cui parteciperanno rtisti nazionali e internazionali.

Ad aprire un trittico letale di band italiane: National Suicide, Hyades e IN.SI.DIA. Poi si va avanti con i pezzi da 90 con gli Extrema che faranno uno show incentrato su uno dei loro dischi piu' apprezzati: The Positive Pressure (of injustice). Poi saliranno sul palco gli inglesi Onslaught, poi i Bulldozer. E chiuderanno i mostri sacri del trash metal europeo: Coroner e Sodom. La seconda giornata sarà dedicata alla musica piu' estrema: Blasphemer, Bolzer, Necrophobic e Tribulation e i Batushka. Il trio finale è formato da Asphyx, Abbath e Watain.