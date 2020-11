Massimo Ranieri, un cofanetto con 16 album per festeggiare i 50 anni di carriera

Un’occasione davvero irripetibile per rivivere una carriera discografica iniziata giusto 50 anni fa, quando un giovanissimo Massimo Ranieri pubblicava il suo primo omonimo album. Da lì 5 decenni costellati da canzoni che hanno fatto la storia della melodia italiana. E ora ecco la possibilità di poter fare un viaggio nel tempo nella musica dell’artista napoletano grazie a un imperdibile cofanetto da collezione che conterrà 16 tra i suoi album originali più belli (compresi alcuni live e un dvd), in edicola da venerdì 27 novembre.

L’occasione per scoprire, uscita per uscita, la storia di ogni disco presente nella collana (nuovo formato digipack) con contenuti inediti accompagnati da fotografie dell’epoca e un’intervista esclusiva in cui Massimo Ranieri racconta la storia e gli aneddoti relativi a ciascun album della collana. Una sorta di ‘opera omnia’, insomma, per conoscere a fondo una delle voci più amate da più generazioni. Il primo appuntamento in edicola è con ‘Massimo Ranieri’ (con cofanetto in regalo), il primo album del cantante pubblicato nel 1970 contenente 12 pezzi: una gemma preziosa contenente alcuni brani evergreen come ‘Se bruciasse la città’ e ‘Rose rosse’ con cui si aggiudicò il Cantagiro: “La cantai - spiega - per la prima volta a Settevoci e poi a Senza Rete e arrivarono richieste incredibili pari a 180 mila copie in un solo giorno. Alla fine, ‘Rose rosse’ ha venduto un milione e ottocentomila copie”.

Tra i 12 pezzi all’interno, anche un interessante remake di ‘’O sole mio’. C’è anche ‘Quando l’amore diventa poesia’, canzone portata l’anno prima al Festival di Sanremo con testo di Mogol e musica di Piero Soffici. Presente anche ‘Il mio amore resta sempre Teresa’, cover del brano ‘Teresa’, composto da Albert Hammond e Lee Hazlewood. Alla riuscita del disco contribuisce poi un prestigioso team di collaboratori composto da Giancarlo Bigazzi, Totò Savio ed Enrico Polito: “Fu un incontro magico che ha contribuito molto alla crescita della mia carriera”, le parole di Massimo Ranieri. La tracklist è completata da ‘Parla tu, cuore mio’, ‘Piangi piangi ragazzo’, ‘Pietà per chi ti ama’, ‘Rita’, ‘Magia’, ‘È diventato amore’ e ‘Ma l’amore cos’è’. Il primo disco della collezione arriverà in edicola dal 27 novembre, a cadenza settimanale.

