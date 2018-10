Mario Biondi, al via il tour con Quintorigo. A Roma sarà all'Auditorium il 27 dicembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«E sperimentazione sia! Ho pensato ad un connubio tra il moderno progressive dei Quintorigo, la maestria Jazz-Fusion di Federico Malaman, la grande conoscenza dei sound elettronici e l’esperienza nella pop music di Massimo Greco unita alla giovane e potente arte del diciassettenne Tosh Peterson alla batteria. L’idea è quella di rinnovare e potenziare un repertorio consolidato e fonderlo con novità piene di colori e sounds accattivanti per questo tour teatrale. Vi invito a condividere questa esperienza con noi».Così Mario Biondi annuncia che ad accompagnarlo nelle date di dicembre dell’imminente tour teatrale sarà una speciale super band composta da: Quintorigo, Federico Malaman, Massimo Greco e Tosh Peterson. Una collaborazione che nasce sul palco dell’Umbria Jazz di Perugia lo scorso 21 luglio dove Mario è stato headliner della serata. Graditissimi ospiti sul palco sono stati in quell’occasione proprio i Quintorigo che hanno arricchito di nuove sonorità alcuni dei brani in scaletta. Il fortunato incontro artistico prosegue nel tour teatrale e da vita anche a un nuovo brano inedito di Mario Biondi che sarà in radio dal 9 novembre: «I wanna be free» scritto da Mario Biondi e Max Greco (musica), Jeff Cascaro e Robin Meloy Goldsby (testo) prodotto da Mario Biondi e Max Greco, registrato al Q studio di Milano, mixato da Mo Husler a Londra e masterizzato agli Abbey Road Studios Nelle date di novembre Mario Biondi sarà accompagnato invece dalla sua storica band di sei musicisti - Max Greco (tastiere), Federico Malaman (basso), David Florio (chitarre e percussioni), Marco Scipione (sax), Fabio Buonarota (tromba) e Alessandro Lugli (batteria).Durante il suo tour, Mario Biondi sarà il 27 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali info: www.fepgroup.it In attesa di incontrare il pubblico italiano, Mario Biondi ha impegnato gli ultimi mesi in un fittissimo tour europeo (26 date in 13 paesi) attualmente ancora in corso.