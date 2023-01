Mercoledì 11 Gennaio 2023, 07:29 - Ultimo aggiornamento: 07:35

Anche ora che collezionano sold out negli Stati Uniti e che incidono a Los Angeles con i pluripremiati produttori del pop-rock internazionale, i Maneskin non dimenticano le loro radici. Da Roma sono partiti, ai tempi delle prime esibizioni a via del Corso. E a Roma hanno deciso di tornare con un grande live per il lancio mondiale del loro nuovo album, Rush!, che uscirà venerdì 20 gennaio. Con un video pubblicato ieri sul loro account Instagram condiviso anche da Spotify, la popolare piattaforma di streaming, evidentemente coinvolta nell'evento e girato sulla terrazza della torretta del Campidoglio sabato scorso, la band ha dato appuntamento ai fan per giovedì 19 gennaio, il giorno che precede l'attesa uscita del disco. La location è top secret, ma tra le ipotesi più accreditate ci sono il Campidoglio e via del Corso. Nella clip il chitarrista Thomas Raggi suona la marcia nuziale con la chitarra elettrica («Solo a me ricorda il matrimonio di Ivano e Jessica in Viaggi di Nozze di Verdone?», ha ironizzato qualcuno sui social): alle sue spalle i Fori Imperiali e, alla fine del video, il Colosseo.

LE INTERPRETAZIONI

Nella didascalia della clip i Maneskin si sono limitati a riportare la data dell'evento, accompagnata dall'emoticon di un anello, che rimanda alle nozze: «Chi si sposa?», è la domanda che si ripete nella moltitudine di commenti in più lingue sotto il video. «Ci vediamo lì», ha scritto la band, usando l'emoticon di una chiesa: ma lì dove? E cosa c'entrano la marcia e l'anello nuziale? I particolari dell'evento (al quale l'entourage della band ha lavorato insieme all'assessorato ai Grandi Eventi di Roma Capitale), che vedrà i Maneskin presentare in anteprima mondiale i brani contenuti nel nuovo album, sono appunto top secret. Il commento del gruppo non lascia spazio a chissà quali interpretazioni: che i Maneskin stiano preparando un concerto proprio sulla terrazza della torretta del Campidoglio, dove nell'estate della vittoria all'Eurovision Song Contest, andarono a ritirare la Lupa Capitolina e ad annunciare il concerto che un anno dopo li avrebbe visti esibirsi di fronte a oltre 70 mila fan al Circo Massimo? Per il Campidoglio sarebbe un ottimo spot internazionale, per la band un modo per conquistare con la loro musica un altro luogo simbolo della città, dopo l'antico stadio romano e in attesa dei due concerti del 20 e 21 luglio allo Stadio Olimpico. A meno che non abbiano intenzione di bloccare il centro della città tornando ad esibirsi accanto alla Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo in via del Corso, per una chiusura del cerchio.