Maneskin, annunciate due date a Roma e a Milano: info, prezzi e biglietti

I Maneskin tornano live: dopo la grande performance della terza serata di Sanremo 2021, in cui sono stati affiancati da Manuel Agnelli per i tradizionali duetti, la band romana ha annunciato oggi due nuove date. Che si terranno alla fine del 2021: «Questo disco prenderà vita sul palco. Torniamo a fare quello che ci riesce meglio. ⠀ Biglietti disponibili da lunedì», così i Maneskin in un post su Instagram.

APPROFONDIMENTI SANREMO Scaletta quarta serata Sanremo 2021: da Annalisa a Random, chiusura... SPETTACOLI Sanremo 2021, Maneskin e Manuel Agnelli: "scossa" rock... SPETTACOLI Maneskin in gara a Sanremo 2021 PERSONE Damiano, leader dei Maneskin

Nei due nuovi live la band romana presenterà i grandi successi e i nuovi brani dell'album Teatro d'Ira (Vol.I), annunciato già lo scorso febbraio. La nuova raccolta comprende anche il singolo sanremese Zitti e buoni, portato dai Maneskin sul palco dell'Ariston. Per info e biglietti consultare vivivoconcerti.com e ticketone.it. Di seguito le date previste.

Sanremo 2021, Maneskin e Manuel Agnelli esaltano i social

14 dicembre 2021 - Roma, Palazzo dello Sport

18 dicembre 2021 - Milano, Mediolanum Forum

Ultimo aggiornamento: 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA