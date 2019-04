Luciano Pavarotti, serata in ricordo alla Scala il 17 aprile, presenta Fabio Fazio

La Scala di Milano e il canale tv Classica HD ricordano Luciano Pavarotti con una serata evento condotta da Fabio Fazio che sarà trasmessa in diretta dal teatro il prossimo 17 aprile. Sul palco, dopo il saluto del sovrintendente Alexander Pereira, Fazio converserà con il soprano Raina Kabaivanska, con il tenore Vittorio Grigolo, con Cristina Pavarotti insieme al musicologo Giovanni Gavazzeni, e alla vedova del tenore Nicoletta Mantovani. Sul grande schermo allestito sul palcoscenico scaligero scorreranno immagini video da alcune delle più grandi interpretazioni di Pavarotti (Tosca, Aida, Rigoletto e Messa da Requiem) alternate all'ascolto di arie con foto (La Bohème, Luisa Miller, L'Elisir d'amore). Alla Scala Pavarotti debuttò l'11 dicembre 1965 interpretando il Duca di Mantova nel Rigoletto. La sua ultima interpretazione risale invece all'11 dicembre 1992 con un movimentato e contestato Don Carlo. Quasi trent'anni di carriera in cui fu protagonista di una serie di spettacoli memorabili. I biglietti gratuiti per la serata del 17 saranno disponibili da domani alla Biglietteria del Teatro alla Scala in Largo Ghiringhelli dalle 12 alle 18 (massimo due a persona).

Ultimo aggiornamento: 16:51

