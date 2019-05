© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da oggi è in radio “Polvere di stelle”, il nuovo singolo diestratto da “Start”, dodicesimo disco d’inediti della sua carriera, già certificato platino (dati diffusi da Fimi/Gfk Italia) e disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e sulle piattaforme streaming. E da oggi è online anche il video di “Polvere di stelle”, per la regia di Paolo Monico e la produzione di CrossMediaFilms (Marco Salom).Il 5 giugno Ligabue verrà premiato all’Arena di Verona, in occasione dei Music Awards. Pochi giorni dopo, il 14 giugno, partirà, dallo Stadio San Nicola di Bari, l’atteso Start tour 2019 che vedrà Ligabue in concerto nei principali stadi d’Italia con un grande show che toccherà, dopo Bari: il 17 giugno lo Stadio San Filippo di Messina; il 21 giugno lo Stadio Adriatico di Pescara; il 25 giugno lo Stadio Artemio Franchi di Firenze; il 28 giugno lo Stadio San Siro di Milano; il 2 luglio lo Stadio Olimpico di Torino; il 6 luglio lo Stadio Dall’Ara di Bologna; il 9 luglio lo Stadio Euganeo di Padova; il 12 luglio lo Stadio Olimpico di Roma. Con Ligabue sul palco ci saranno Luciano Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi (chitarre), Federico Poggipollini (chitarre elettriche, cori), Davide Pezzin (basso) e Ivano Zanotti (batteria, percussioni).