Bernstein e il suo fan Hashimoto: una storia d'amore durata 10 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lettere finora sconosciute rivelano una storia d’amore segreta trae un suo fan giapponese,, durata per 10 anni fino alla morte del compositore di “West Side Story”. Quando i due si incontrarono, dopo un concerto di Bernstein a Tokyo, lui aveva 61 anni, e Hashimoto, all’epoca impiegato in una società di assicurazioni, 26.La scoperta, racconta il “Guardian”, è stata fatta da Mari Yoshihara, un accademico nippo-americano, che ha trovato circa 350 lettere alla Biblioteca del Congresso a Washington. La passione tra i due scoppiò immediatamente e durò praticamente fino alla morte del compositore, nel 1990. Bernstein lo ingaggiò come suo rappresentante in Giappone, e Hashimoto - successivamente diventato attore e regista - fu fondamentale nell’organizzazione degli Hiroshima Peace Concerts nel 1885. Bernstein era stato sposato con Felicia Cohn Montealegre, e rimase con lei fino alla morte della donna, nel 1978. Dopo, ebbe molti amanti, anche durante la sua storia con Hashimoto, ma con nessuno si creò il legame che nacque con il giovane giapponese, spiega Yoshihara. Le scoperte dello studioso saranno contenute in un libro che uscirà negli Usa a settembre.