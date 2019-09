Thegiornalisti, chi è Leo Pari: il nuovo cantante ha collaborato con Beppe Grillo

Dopo l'addio di Tommaso Paradiso, i Thegiornalisti vanno avanti con un nuovo frontman. Non c'è ancora l'ufficialità, ma gli indizi sembrano condurre tutti al nome di Leo Pari. Cantante, autore e musicista, il romano classe '78 ha collaborato con numerosi artisti del panorama musicale italiano. Proprio con i Thegiornalisti ha partecipato ad alcuni tour, salendo anche sul palco dell'ultimo concerto della band al Circo Massimo.

Leo Pari ha pubblicato sette album da solista, l'ultimo dei quali - "Hotel Califano" - nel 2018. Da segnalare anche una collaborazione con Beppe Grillo, partita nel 2006 con il brano "Ho un Grillo per la Testa", e proseguita con la partecipazione al V-Day e al Woodstock 5 Stelle. Per Leo Pari arriva ora l'occasione della vita, quella di raccogliere la pesante erdità di Tommmaso Paradiso alla guida dei Thegiornalisti.



Per ora lui non conferma né smentisce. Leo Pari su Instagram sta lasciando messaggi criptici come «calma ragazzi», oppure «io voglio bene tanto a Tommaso Paradiso, quanto a Marco Rissa, sono miei amici seri. Tutto il resto sono solo chiacchiere».