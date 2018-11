La musica elettronica dei Kraftwerk in cartellone a giugno per Rock in Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il successo internazionale riscosso dagli ultimi concerti in 3-D, i tedeschi Kraftwerk annunciano nuove date per il tour 2019 che toccherà anche la capitale: i pionieri della musica elettronica saranno al Rock in Roma, nella stupenda cornice del Teatro Romano di Ostia Antica, per due imperdibili live il 27 e il 28 giugno. Combinando musica e arti performative, i concerti 3-D dei Kraftwerk possono essere considerati una vera e propria “gesamtkunstwerk”, un’opera d’arte totale. Il progetto multimediale Kraftwerk è stato fondato nel 1970 da Ralf Hutter e Florian Schneider. I due hanno dato vita al Kling Klang Studio, a Düsseldorf, dove hanno poi registrato e prodotto tutti gli album del gruppo.Già dalla metà degli anni ‘70 vengono riconosciuti a livello mondiale per le rivoluzionarie atmosfere sonore, le originali sperimentazioni con la robotica e altre tecniche innovative. Con la loro visione d’avanguardia, i Kraftwerk hanno creato la colonna sonora per l’era digitale del XXI secolo. Le loro composizioni, grazie all’uso di voci sintetiche e ritmi computerizzati, hanno avuto un’enorme influenza su una vasta gamma di generi musicali: dall’Elettronica all’Hip Hop, dalla Techno al SynthPop. Nelle performance dal vivo dei Kraftwerk - la cui formazione è attualmente composta da Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert e Falk Grieffenhagen - emerge con forza la loro profonda fiducia nell’interazione tra l’uomo e la macchina. Negli ultimi anni, a partire dalla retrospettiva “The Catalogue”, ospitata nel 2012 al MoMA di New York, i Kraftwerk sono tornati alle proprie origini, alla scena artistica e musicale della Düsseldorf di fine anni ‘60. Alla serie di concerti in 3-D al MoMA sono seguite ulteriori presentazioni alla Tate Modern Turbine Hall (Londra), all’Akasaka Blitz (Tokyo), all’Opera House (Sydney), alla Walt Disney Concert Hall (Los Angeles), alla Fondazione Louis Vuitton (Parigi), alla Neue National Galerie (Berlino) e al Guggenheim Museum (Bilbao). Nel 2014, Ralf Hütter e Florian Schneider sono stati insigniti del prestigioso Grammy alla carriera. Ancora nel 2018, i Kraftwerk si sono aggiudicati il Grammy per il miglior album di musica dance ed elettronica con “3-D The Catalogue”, una rivisitazione in chiave high-tech dei precedenti lavori della band.