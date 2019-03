L'Auditorium Parco della Musica senza plastica per il Festival delle Scienze

L'Auditorium sarà plastic free. A fare l'annuncio green è stato Josè Dosal, amministratore delegato della Fondazione musica per Roma (che gestisce l'Auditorium Parco della musica) nel corso della conferenza di presentazione della quattordicesima edizione del National Geographic Festival delle scienze, in programma dall'8 al 14 aprile. «Toglieremo tutta la plastica, per noi è una sfida - osserva Dosal, sollevando un bicchiere poggiato sul tavolino davanti a lui, per mostrare come il materiale usato fosse la carta - ma non possiamo dimenticare l'esempio, che è davanti a noi, di Greta», facendo riferimento alla ragazza svedese (Greta Thunberg) che ha ispirato lo sciopero globale sul clima del 15 marzo, quando in tutto il mondo milioni di studenti hanno manifestato per chiedere azioni immediate contro i cambiamenti climatici. © RIPRODUZIONE RISERVATA