Il compositore e pianista spagnolo Joan Guinjoan, uno dei padri della musica contemporanea catalana, è morto ieri all’età di 87 anni a Barcellona. Considerato dalla critica come un creatore di grandi forme astratte ed espressive all’interno della musica sinfonica, Guinjoan è stato insignito del Premio Reina Sofía per la composizione nel 1983, del Premio nazionale spagnolo nel 1989 e del Premio iberoamericano Tomás Luis de Victoria nel 2004.È autore di oltre cento opere di musica da camera e sinfonia. Nel 2004 ha composto l’opera “Gaudì” dedicata al geniale architetto catalano Antoni Gaudì, con il libretto scritto da Josep María Carandell. Dopo un’intensa carriera pianistica (1957-1964), con recital in Spagna, Francia e Germania, Joan Guinjoan entrò in contatto con l’avanguardia musicale francese e decise di dedicarsi completamente alla composizione. Nel 1965 fondò con il clarinettista Juli Panyella “Diabolus in Musica” con l’obiettivo di diffondere la musica contemporanea.