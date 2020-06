Jarabe de Palo, il cantante Pau Donés morto a 53 anni: da tempo lottava contro il cancro. L'annuncio della famiglia sui social

Morto Pau Donés, leader degli Jarabe de Palo: aveva 53 anni e soffriva di un cancro dall'agosto del 2015. Lo annuncia la stampa spagnola, riprendendo un post della famiglia sui social. La famiglia del cantante ringrazia «il team medico e tutto il personale» degli ospedali che hanno seguito Pau Donés, «per il lavoro e la dedizione che gli hanno dedicato in questo periodo» e chiede «il massimo rispetto per la privacy in questo momento difficile».

«La famiglia Dones Cirera comunica che Pau Donés è morto il giorno 9 giugno a seguito del cancro di cui soffriva dall'agosto del 2015 - scrivono i parenti del cantante su Instagram - Vogliamo ringraziare il team medico e tutto il personale dell'ospedale Vall de Hebrón, dell'ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, dell'Ico (Institut Català d'Oncologia), il Servei de Paliatius dell'ospedale de Viella e il Vhio (Vall Hebrón Cancer Institute), per il lavoro e dedizione durante tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto e intimità in questi tempi difficili».

L'ultimo messaggio ai fan nel 2019. Nel 2018 gli Jarabe de Palo avevano annunciato che avrebbero interrotto la propria attività musicale. E Pau aveva rivolto un accorato messaggio ai fan: «Questo non è un addio, o meglio, non solo. È anche e soprattutto un arrivederci. Come molti sapete, quest'anno ci fermiamo - aveva spiegato, motivando la sua decisione con la volontà di passare più tempo con la figlia - Mi vengono in mente tanti pensieri, tutte le cose buone che ci ha dato la musica: momenti incredibili e irripetibili che abbiamo vissuto e l'opportunità di vedere il nostro sogno diventare una professione».

