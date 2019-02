Enrico Ruggeri, il 15 marzo esce il nuovo album “Alma” e dal 4 aprile parte il tour per l'Italia

l 15 marzo, a tre anni di distanza dal suo ultimo disco solista “Un viaggio incredibile”, esce il nuovo album di inediti di Enrico Ruggeri “Alma” (Believe), che sarà disponibile in pre-order da venerdì 1 marzo. Il disco, che l’autore stesso definisce «uno dei progetti più importanti della mia vita», è accompagnato dalla cover originale disegnata dal pittore, imitatore e attore Dario Ballantini, poliedrico artista da anni grande amico di Enrico Ruggeri. “Alma” conterrà undici brani, questa la tracklist: Come lacrime nella pioggia (primo singolo, in radio dal 1 marzo), Il costo della vita, Un pallone (ft. Ermal Meta), Cuori infranti, Supereroi, Il labirinto, L’amore ai tempi del colera, Il treno va, Il punto di rottura, Cime tempestose, Forma 21.



Dal 4 aprile Enrico Ruggeri si esibirà in tutta Italia per presentare dal vivo l’album “Alma”. Il tour è composto da due tipi di esibizioni, gli show nei teatri in cui l'artista asseconda la sua vocazione cantautorale e quelli nei club dalla verve elettronica. Queste le prime date confermate: il 4 aprile la data zero al Teatro Mascagni di Chiusi (Siena) - il 6 aprile al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), il 9 aprile al Teatro Cristallo di Bolzano, il 13 aprile all’Athena Live Club di Ponte Dell’Olio (Piacenza), il 27 aprile al Teatro Sociale di Sondrio, il 4 maggio alle Officine Cantelmo di Lecce, il 10 maggio alla Latteria Molloy di Brescia, l'11 maggio al Fabrique di Milano, il 24 maggio al Teatro Colosseo di Torino.

